消委會｜調查：港人可持續消費認知持續上升　94%願溢價購買可持續產品

消委會發表第三份可持續消費追蹤研究報告，訪問超過1,000人。結果顯示，受訪者在可持續消費的「認知和態度指數」達79分，「行為和意願指數」則有72分，兩者均在十年間上升了5分，反映過去10年間消費者在可持續消費的認知及參與程度持續進步。而受訪者在「節約能源」項目錄得最高的84分，其次「購買行為」及「支持程度」均錄得79分，「廢物分類」及「節約行為」同為78分，惟「回收行為」分數未有改進，維持於63分。

年長及低收入人士較不願付出額外成本 研究發現，接近三分一受訪消費者可歸類為「高行動群組」，主要為35至54歲人士，普遍教育程度較高。在低行動群組中，15至24歲青年及學生雖然具備一定認知和正面態度，但實際行動仍然存在明顯落差，很大程度是由於家居廢物處理工作大多由家庭傭工或較年長家庭成員負責，令他們參與回收活動的動機較低。至於55至69歲年長人士，以及無收入、低收入或失業人士，在「回收行為」及「實踐動力」分項指數中，同樣錄得較低分數，反映他們較不願意為可持續發展付出額外成本或投入更多努力。

過半數因價格高昂不選擇可持續產品 研究又指出，94%受訪者願意為可持續產品及服務支付較高價格，尤其當產品能帶來直接效益時，有54%受訪者表示會優先選購簡約環保包裝或無包裝產品，但有58%較少購買可持續產品受訪者認為價格高昂為主要障礙。消委會指，這是一個「雞與蛋問題」，當商家認為綠色市場規模較小，未必願意大量投入令生產成本偏高，導致產品昂貴，若消費者能多加使用及購買可持續產品，帶動需求上升，成本自會隨之降低。