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出版：2026-Oct-22 14:48
更新：2026-Oct-22 17:48

蔡天鳳碎屍案｜政府化驗師指蔡盤骨有切割痕跡　料由現場檢獲電鋸造成(更新)

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蔡天鳳2023年2月疑於龍尾村遭殺害後碎屍肢解(資料圖片)

蔡天鳳2023年2月疑於龍尾村遭殺害後碎屍肢解(資料圖片)

28歲名媛蔡天鳳2023年2月疑遭殺害後碎屍肢解，蔡前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪。案件今日(22日)踏入第21日審訊，大埔龍尾村事發單位業主作供時憶述，鄺球形容龍尾村「呢邊環境舒服」所以欲租住，為與妻子過退休生活。鄺球曾關注，屋內有否安裝閉路電視。

28歲女模特兒、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳於2023年在大埔龍尾村疑遭殺害碎屍。死者前夫鄺港智(中)、前家翁鄺球(左)及前大伯鄺港傑(右)被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪 蔡天鳳2023年2月疑於龍尾村遭殺害後碎屍肢解(資料圖片) 蔡天鳳2023年2月疑於龍尾村遭殺害後碎屍肢解(資料圖片)

龍尾村單位業主指鄺球欲租屋退休用 問屋內有冇裝閉路電視

龍尾村事發單位屋主許欣欣憶述，母親於2019年離世後，她繼承龍尾村56B村屋地下單位並出租。2023年1月獲地產經紀告知有人對單位感興趣，2月2日已支付1萬元現金。2月5日下午5時許，她與鄺球簽署租約，帶對方入屋視察環境。鄺球於同日支付2萬元按金，她便把單位鑰匙交給對方。她曾問鄺球為何選址龍尾村，鄺球回應「個仔喺澳洲返嚟」，媳婦及孫兒亦一同回來，故他原本居住的旺角單位便會讓給兒子一家居住，鄺球與妻子則會搬龍尾村，形容「呢邊環境舒服」，表示「佢同佢太太年紀大，租遠少少做退休生活」。許建議鄺球在屋外安裝閉路電視，因單位門前沒有圍欄，擔心車輛撞上壆，鄺球曾追問屋內有否安裝閉路電視，許指沒有。

鄺港智與錶行交易名錶 蔡天鳳收數找數

貴族鐘錶珠寶有限公司時任職員陳亮恒早上繼續作供辯方指蔡天鳳曾31次轉帳2615萬元予錶行，陳指錶行與鄺港智有雙向買賣鐘錶交易，惟不知鄺港智的供應來源，他出售名錶後「叫我哋入數畀蔡小姐」，鄺購錶時亦由「蔡小姐找數」，他本來不認識蔡天鳳，後來才知道她是鄺港智的前妻。陳亮恒同意鄺港智是一名好顧客，「友善易相處」，並非暴力人士，亦是向錶行提供名錶的良好供應來源。他曾邀請鄺港智到其家中作客，原因是想與客人打好關係，陳形容與鄺超出純工作關係。

陳亮恒透露，2020年尾至2021年頭曾幫鄺港智支付加多利山物業管理費「我記得係十幾萬嘅支票」，當時鄺球前往錶行代取支票，鄺球抵達錶行時稱「幫阿鄺生攞張支票」，陳亮恒則表示要致電鄺港智作確認，惟鄺球在他致電期間「一手搶走（電話）話『攞嚟啦，Alex係我個仔嚟㗎』」，因此陳亮恒或曾向鄺港智投訴鄺球「好惡」。

與蔡身型相若女警 模擬可被放入膠箱搬運

控方傳召專家證人、政府化驗所高級化驗師譚卓寧作供，指與警方在龍尾村進行實地實驗，用同款膠箱裝載與蔡天鳳體型相若的女警以測試搬運情況，證明兩名男子可搬運內有41公斤重女子的膠箱，以印證兇手以涉案膠箱搬運死者蔡天鳳的可行性。

控方指蔡天鳳的雙腿連盤骨被放在現場雪櫃內，譚卓寧到殮房檢驗時獲分配盤骨連脊骨，他形容形容該組「坐骨」是盤骨連一小節接近5厘米長的脊骨「骨上面有啲肉」，大部分人肉已被切走，只有少部份人肉仍「黐住」在骨上，他亦不清楚被切走的人肉去向。

警方在案發現場檢獲兩把電鋸及3把手鋸，並將相同牌子及尺寸的實驗電鋸及手鋸交予譚卓寧檢驗，比對工具與蔡天鳳盤骨殘肢上遺留的切割痕跡是否吻合。譚稱在「脊骨頂嘅右後方」發現切割痕跡，相信是切割脊骨所造成。譚卓寧將電鋸及手鋸套用在牛尾骨作實驗，結果顯示「牛骨上用電鋸鋸嘅痕跡同死者盤骨上嘅工具痕跡係吻合」，而手鋸的痕跡則不吻合，因而推斷死者盤骨上發現的工具痕跡「可能由電鋸造成」。

案件編號：HCCC198/2025

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