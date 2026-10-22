蔡天鳳碎屍案｜龍尾村單位業主指鄺球欲租屋退休用 問屋內有冇裝閉路電視

28歲名媛蔡天鳳2023年2月疑遭殺害後碎屍肢解，蔡前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪。案件今日(22日)踏入第21日審訊，大埔龍尾村事發單位業主作供時憶述，鄺球形容龍尾村「呢邊環境舒服」所以欲租住，為與妻子過退休生活。鄺球曾關注，屋內有否安裝閉路電視。

龍尾村事發單位屋主許欣欣憶述，母親於2019年離世後，她繼承龍尾村56B村屋地下單位並出租。2023年1月獲地產經紀告知有人對單位感興趣，2月2日已支付1萬元現金。2月5日下午5時許，她與鄺球簽署租約，帶對方入屋視察環境。鄺球於同日支付2萬元按金，她便把單位鑰匙交給對方。她曾問鄺球為何選址龍尾村，鄺球回應「個仔喺澳洲返嚟」，媳婦及孫兒亦一同回來，故他原本居住的旺角單位便會讓給兒子一家居住，鄺球與妻子則會搬龍尾村，形容「呢邊環境舒服」，表示「佢同佢太太年紀大，租遠少少做退休生活」。許建議鄺球在屋外安裝閉路電視，因單位門前沒有圍欄，擔心車輛撞上壆，鄺球曾追問屋內有否安裝閉路電視，許指沒有。

鄺港智與錶行交易名錶 蔡天鳳收數找數 貴族鐘錶珠寶有限公司時任職員陳亮恒早上繼續作供，辯方指蔡天鳳曾31次轉帳2615萬元予錶行，陳指錶行與鄺港智有雙向買賣鐘錶交易，惟不知鄺港智的供應來源，他出售名錶後「叫我哋入數畀蔡小姐」，鄺購錶時亦由「蔡小姐找數」，他本來不認識蔡天鳳，後來才知道她是鄺港智的前妻。陳亮恒同意鄺港智是一名好顧客，「友善易相處」，並非暴力人士，亦是向錶行提供名錶的良好供應來源。他曾邀請鄺港智到其家中作客，原因是想與客人打好關係，陳形容與鄺超出純工作關係。

陳亮恒透露，2020年尾至2021年頭曾幫鄺港智支付加多利山物業管理費「我記得係十幾萬嘅支票」，當時鄺球前往錶行代取支票，鄺球抵達錶行時稱「幫阿鄺生攞張支票」，陳亮恒則表示要致電鄺港智作確認，惟鄺球在他致電期間「一手搶走（電話）話『攞嚟啦，Alex係我個仔嚟㗎』」，因此陳亮恒或曾向鄺港智投訴鄺球「好惡」。 案件編號：HCCC198/2025