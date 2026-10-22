朱振國離世｜今設靈明最高榮譽喪禮葬浩園 李家超等官員弔唁(更新)

今日下午4時，朱振國妻子及女兒等家屬已在靈堂打點，靈堂中間放置朱振國身穿警察制服照，橫匾寫有「浩氣長存」，靈堂前擺放官員致送花牌，包括行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、警務處處長周一鳴等。李家超、鄧炳強、周一鳴及後到達靈堂弔唁，並慰問家屬。前行政長官梁振英、前警務處處長蕭澤頤及李明逵亦有到場。

高級警員朱振國在2005年執勤期間，遭一名男子割傷頸部成植物人。躺臥病床21年後，於今年9月16日因器官衰竭離世，終年52歲。朱振國今日（22日）晚上在紅磡世界殯儀館設靈。警務處表示，將於明日（23日）為朱振國舉行最高榮譽喪禮，遺體將安葬浩園。

喪禮明早10時半在紅磡世界殯儀館舉行，之後到長沙灣分區警署進行道別儀式，而安葬儀式就在中午約12時半，於浩園舉行。

朱振國2005年在長沙灣執勤期間截查可疑男子時，遭對方以生果刀割頸重傷，救護員送他到醫院搶救，朱振國負傷後繼續追捕至不支倒地，雖然保住性命，但因失血過多導致腦部缺氧而全身癱瘓，需長期臥床。 他上月16日因器官衰竭，在廣華醫院離世，終年52歲。

朱振國2006年獲政府頒發金英勇勳章，讚揚他面對極度兇險環境仍表現出無比勇氣，事件亦促使警隊實施兩名警員一組的「孖咇巡邏」制度。