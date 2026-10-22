騙案｜中學生被冒認開5張高額信用卡　鄧家彪促銀行堵塞防騙漏洞

詐騙案有蔓延至年輕群體的跡象，有大學畢業生誤墮求職騙案，被騙徒利用個人資料向銀行借貸40萬元。立法會議員鄧家彪促請金管局採取更積極有為的態度打擊騙案，正視銀行借貸審批機制的漏洞，加強對虛假身份、文件的辨識能力，防範騙徒盜用身份非法借貸。 鄧家彪接獲多名年輕人求助，今日聯同其中一名受害人Amy舉行記者會。事主今年初透過求職網站應徵一份時薪90元的行政助理兼職工作。起初騙徒有要求事主幫忙翻譯文件、改文件等，令事主信以為真。其後，騙徒要求事主到證券行開戶，幫助內地老闆「融資」。但開戶不成功，便要求事主到銀行辦理手續。

騙徒要求事主到一間觀塘銀行分行，指分行有相熟職員幫忙。當事主到銀行排隊，出示身份證後，職員便拿出一份直接付款授權文件予她簽署。事主表示在簽署文件時，職員完全無提及這是私人貸款，甚至是借貸金額及還款條款。事後，事主發現其銀行聯絡方式在未經核實下被騙徒更改，令她收不到貸款批核詳情及還款通知，事主因而被騙取40萬元貸款。事主多次與銀行交涉，銀行表明受害人需歸還貸款。 協助個案的議員鄧家彪指：「唔敢講銀行職員同詐騙集團有不法勾當，但騙徒好純熟，可以令銀行職員配合。係銀行，唔係『財仔』，都咁容易配合。」他促請警方及金管局徹查事件。

中學生被申請5張高額信用卡 另外，有一名中六學生同樣受騙，不過臨時決定不出席記者會。該名學生透過交友網站認識騙徒，騙徒其後與事主視像通話，從而獲取事主面部特徵，並在網上開設大量借貸戶口。事主其後發現名下銀行帳戶突然多出5張信用卡且全部顯示大額欠款，戶口內亦有多筆未經授權的現金提款，合共損失35萬元。 鄧家彪指出銀行持有事主的財務資料，理應了解她根本無力承擔5張高額度信用卡的申請。銀行無進行任何有效核實，亦未以任何有效形式（包括信件、電話、電郵或短訊）通知她有關開立信用卡及使用情況。

總結這類個案，鄧家彪認為共通點反映問題並非個別職員的偶發疏忽，而是跨國銀行在客戶身份認證、資料更改及借貸審批流程上存在漏洞。金管局應主動檢視目前銀行業界的營運守則，加強對虛假身份、文件的辨識能力，防範騙徒盜用身份非法借貸。 在是次案例中，兩名受害人皆因為聯絡方式被更改，不知道「被借貸」而未能阻止悲劇。鄧家彪提出需要至少兩至三重認證，例如透過短訊、電郵、電話應用程式等。另外，若然帳戶在更改聯絡方式後大量借貸，銀行應主動透過新舊聯絡方式向事主核實。