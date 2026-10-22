審計報告｜青年宿舍3390元買廁紙架　民青局：青協已退回未裝設備費用

審計報告4月審視政府資助興建的青年宿舍，提及由香港青年協會營運的大埔青年宿舍「PH2」，部分家具及設備以相對高的費用採購，舉例以90萬3千多元採購78部浴室暖風機，又曾以每個單價3390元購入76個廁紙架，及以每個單價2390元購入46個梘液器架。

民政及青年事務局回覆立法會政府帳目委員會表示，不點名指已約見青協，嚴肅跟進青年宿舍家具及設備採購工作事宜。該機構已向政府全數退回所有未用設備的費用，並承諾會徹底檢討內部採購程序及指引。