審計報告｜青年宿舍3390元買廁紙架　民青局：青協已退回未裝設備費用

審計報告4月審視政府資助興建的青年宿舍，提及由香港青年協會營運的大埔青年宿舍「PH2」，部分家具及設備以相對高的費用採購，舉例以90萬3千多元採購78部浴室暖風機，又曾以每個單價3390元購入76個廁紙架，及以每個單價2390元購入46個梘液器架。
民政及青年事務局回覆立法會政府帳目委員會表示，不點名指已約見青協，嚴肅跟進青年宿舍家具及設備採購工作事宜。該機構已向政府全數退回所有未用設備的費用，並承諾會徹底檢討內部採購程序及指引。
時刻確保公帑用得其所
民青局已正式去信所有獲局方資助的非政府機構，嚴正敦促務須遵循政府撥款守則審慎善用公帑，時刻確保公帑用得其所，合法合規。如發現任何違規情況，政府定必依據相關資助協議，果斷採取一切必要跟進行動。
民青局參考物流署2025年10月發布的指引和審計署所作建議，已更新局方向非政府機構發出的相關指引，加強管控日後所有政府資助興建青年宿舍項目的家具及設備採購。管控措施包括要求有關非政府機構在採購家具及設備時，必須就局限性招標記錄擬訂備選名單的原因，以及設備和其他相關項目所涉費用的分項數字；為採購家具及設備進行市場研究，並把獲推薦接納的投標價／費用與招標前預算和以往相類合約作比較；以及把適用的物流署指引納入其內部採購指引等。民青局亦已優化審批非政府機構提交採購家具及設備的流程，更嚴謹審視採購是否合規合理，確保採購的家具及設備符合「實而不華」和環保的原則。