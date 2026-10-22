PHP爆安全漏洞丨方保僑：即裝修補程式 數字辦指未接獲事故報告(更新)

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，今次發現的遠端程式碼執行（Remote Code Execution）漏洞影響層面極為廣泛

在全球近70%網站廣泛應用的程式語言「PHP」爆發嚴重安全漏洞，有機會被黑客攻擊入侵，全球多國都有政府網站緊急停用，亦有私營機構網暫停部份網站運作和線上服務。香港網絡安全事故協調中心發布公告，形容事故是「極高度風險」，指PHP發現多個漏洞，遠端攻擊者可利用這些漏洞，於目標系統觸發遠端執行任意程式碼，建議各機構立即套用修補程式；若無法即時修補，應考慮將面向互聯網的應用程式與公共網絡隔離，直至安全修補程式已套用並完成驗證。

數字辦表示高度關注事件，並已向所有政府決策局／部門及公營機構發出保安警報，要求即時全面檢視其資訊系統有否受影響，並必須盡快完成系統修補工作，否則相關系統須暫時離線或隔離，以降低被惡意入侵的風險。數字辦目前未有接獲任何相關網絡保安事故報告。 數字辦亦已為託管所有政府決策局／部門主頁的網站寄存服務完成所需的系統修補工作，並呼籲公眾及機構立即為所有受影響的系統安裝修補程式。

網絡安全事故協調中心︰PHP漏洞風險極高 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受《am730》訪問表示，今次發現的遠端程式碼執行（Remote Code Execution）漏洞影響層面極為廣泛，是結構性問題，黑客一旦成功利用便能在未經授權的情況下直接掌控伺服器，對企業與個人網站構成極大的資安威脅。 他指PHP（Hypertext Preprocessor）是一種廣泛應用於伺服器端的開源程式碼語言。簡單來說，如果把網頁的 HTML 與 CSS 比喻為網站的「外觀與骨架」，PHP就是隱藏在幕後的「大腦與處理器」。當用戶在瀏覽器點擊按鈕、填寫表單或登入帳號時，伺服器上的PHP 就會負責處理數據、連接資料庫並即時產生相應的動態網頁內容。包括全球最普及的內容管理系統 WordPress，以及各類電子商務與企業平台，皆深度依賴PHP運作。正因其應用範圍極廣，一旦這個核心「大腦」出現漏洞，受影響的網站數量將以百萬計。

方保僑指當務之急是盡快完成系統盤點，安裝官方最新發布的安全修補程式。若網站架構較為複雜，暫時無法在短時間內升級修正，最安全的應對做法是果斷將網站暫時離線或切換至維護模式，待徹底解決安全漏洞後再重新開放，絕不能抱有僥倖心理，給予黑客任何可乘之機，「盡快裝修補程式係冇問題，最驚好多網站都冇人理或負責人士唔知，因為黑客已利用漏洞出手，唔會等你。」他指現今AI時代下，有關安全漏洞的破壞力愈來愈強，不知下個會是甚麼。

國家工信部：促相關單位用戶及時升級 國家工信部公布關於防範PHP遠程代碼執行超危漏洞的風險提示，建議相關單位和用戶，立即開展全面排查，及時升級至最新安全版本，或採取臨時下線、關閉會話上傳進度功能、網絡隔離、網絡訪問限制等臨時防護措施。 工信部的網絡安全威脅和漏洞信息共享平台（NVDB）作出提示並建議，加強網絡安全監測和管理，及時修改帳號、密鑰等憑證，防範網絡攻擊風險。 平台指出，監測發現PHP存在兩個遠程代碼執行超危漏洞，危害嚴重。由於存在漏洞、未經身份驗證的攻擊者，可利用其遠程執行任意代碼，造成伺務器受控、敏感信息泄露，業務中斷等危害。