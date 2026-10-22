港人大鬧日本機場　不滿1500元機票無飛機餐

有港人疑不滿航班無飛機餐，在日本成田機場的香港航空櫃檯前責罵地勤人員(Threads)

有目擊者在社交平台Threads上載片段，有一對男女帶同兩名小孩，在成田機場香港航空櫃檯前正向地勤人員反映不滿。由於他們的行李佔用通道，地勤人員指示他們先移開行李到一旁處理，讓其他乘客處理登機手續。但該名男士以英文表示「I don't care（我不在意），I wait here（我在這裏等候）。You don't touch（不要碰行李）」，否則弄污或導致其行李損壞，需由對方負責。

乘飛機並非所有航班都提供餐點，有港人疑不滿航班無飛機餐，在日本成田機場的香港航空櫃檯前責罵地勤人員。《am730》已向香港航空查詢事件，正等候回覆。

事主指地勤人員英文不夠好

男事主向地勤人員指希望解決問題，問有否職員懂得說廣東話，揚言：「I don't understand what you said（我不明白你說甚麼）。Your English is not good enough（你的英文不夠好）。」

目擊者補充事發在本月18日，涉事家庭「一埋去排隊已經佔領個櫃位」，連番質疑為何無提供飛機餐。然後聽到該對男女自行討論：「大嗱嗱$1,500買單程機票，飛機餐都冇？一係就upgrade（升級）我哋去Business（商務艙）一係就賠四個飛機餐錢啦！」