傳媒業常被指低薪工時長 趙應春勉新人：堅持3年建全方位競爭力

傳媒業常被外界視為「薪酬低、工時長」，但依不乏滿懷熱誠的年輕人投身其中。恒生大學傳播學院副院長趙應春勉勵有志入行的年輕人「給自己3年時間」，以累積實戰經驗，未來於各行各業更極具優勢。此外，恒大傳播學院本學年新設「娛樂媒體管理與傳播文學碩士」，吸引約2,000人申請，學院已向評審局申請將學額倍增至80人。院長曹虹表示，學院結合財經與新聞傳播，培育具商業知識的傳播專才。
新設娛樂媒體碩士吸2000人報名
院長曹虹今日於傳媒午宴中表示，恒生大學傳播學院於本學年新開設「娛樂媒體管理與傳播文學碩士」中文授課課程，吸引約2,000人申請，反應踴躍。學院已向評審局申請，將原定40人的學額倍增至80人，以滿足需求，當中不乏為有意來港升學的內地學生；至於學士課程方面，學院目前有3個學士學位，去年招收180人，今年9月入學人數已增至250人，當中約六成為本地生，曹虹形容收生情況喜出望外。
本地與內地生知識互補
副院長趙應春表示，不少內地學生選擇來港就讀碩士課程，主要考慮本港教學獲得良好口碑，學費與生活成本較歐美留學更低，同時地理位置優越，交通便利，吸引內地生來港。他又指，內地生與本地生對傳播的認知有所不同，香港學生多接觸民辦模式；內地學生則對官方媒體運作有較深理解，故透過兩地學生交流，互相了解兩地傳播功能差異，促進雙方學習。
被問到記者起薪點偏低及工時長而令畢業生卻步。趙應春分享指，不時勉勵有志成為記者的學生，只要能在行內堅持約3年，其語言、思考、應變，以及建立人脈關係能力，將會比其他行業更強，「如果你攞3年經驗，相信各行各業爭住要」，日後發展更具優勢。
曹虹亦強調，恒大傳播學院作為首個以商業傳播為中心、將財經與新聞傳播結合，培育不限於傳統記者，更着重於具備商業知識的傳播專才。隨著許多企業對傳訊人才需求殷切，畢業生出路相當廣泛，無論投身傳媒、企業傳訊，甚至自行創業，均能各展所長。