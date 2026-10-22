傳媒業常被指低薪工時長 趙應春勉新人：堅持3年建全方位競爭力

傳媒業常被外界視為「薪酬低、工時長」，但依不乏滿懷熱誠的年輕人投身其中。恒生大學傳播學院副院長趙應春勉勵有志入行的年輕人「給自己3年時間」，以累積實戰經驗，未來於各行各業更極具優勢。此外，恒大傳播學院本學年新設「娛樂媒體管理與傳播文學碩士」，吸引約2,000人申請，學院已向評審局申請將學額倍增至80人。院長曹虹表示，學院結合財經與新聞傳播，培育具商業知識的傳播專才。

新設娛樂媒體碩士吸2000人報名

院長曹虹今日於傳媒午宴中表示，恒生大學傳播學院於本學年新開設「娛樂媒體管理與傳播文學碩士」中文授課課程，吸引約2,000人申請，反應踴躍。學院已向評審局申請，將原定40人的學額倍增至80人，以滿足需求，當中不乏為有意來港升學的內地學生；至於學士課程方面，學院目前有3個學士學位，去年招收180人，今年9月入學人數已增至250人，當中約六成為本地生，曹虹形容收生情況喜出望外。