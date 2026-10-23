宏福苑大火｜獨立委員會提交報告 點名4部門包括ICU 李家超：短期內公布追責 盡快公開報告

去年11月26日發生大埔宏福苑大火，政府其後於12月成立獨立委員會調查大火原因。委員會昨向行政長官李家超提交報告。李家超稱，將仔細研究並跟進建議，亦會短期內公布如何追責；政府會徵詢法律意見，以適當方式盡快公開報告。據了解，報告有逾10個章節，當中提及總承建商「宏業」和工程顧問「鴻毅」須負主要責任；同時亦點名4個失職的政府部門，其中以房屋局獨立審查組(ICU)須負最大責任。報告亦針對圍標和工程物料等提出建議。

宏福苑大火獨立委員會主席陸啟康和成員陳健波、歐陽伯權昨早向李家超提交報告。報告內容未有即日公開。政府表示，由於相關涉案人士已被刑事起訴，政府有責任考慮如何處理報告中可能涉及刑事審訊的部分，以免影響審訊，會徵詢法律意見，以適當方式盡快公開報告。李家超表示，將仔細研究委員會報告，積極跟進報告的建議，會在短期內公布全面改革計劃，以及如何追究責任。

獨立委員會表示，去年12月19日展開工作，舉行30場聽證會，聽取了80名事實及專家證人的口述證供，以及涉事方法律代表的陳詞，並透過不同人士和團體提交的書面陳述和以其他方式提交的證據，釐清相關事實。委員會最終取得逾百萬個檔案，數據量超過2萬億字節(2TB)。委員會以收到的證據和資料為事實基礎，就職權範圍所列的事宜完成研訊工作，並據此撰寫報告。