調查：港打工仔今年加薪2.3% 預測明年增3.1% 遜大灣區加薪3.8%

打工仔願望通常都離不開加薪，而一項最新調查發現，本港企業今年平均加薪幅度僅2.3%，低於去年的2.5%；高、中層員工加幅略高於平均，受訪機構又提到加薪的首要考慮因素為機構整體業績，其次才是個人表現。展望明年，本港和澳門機構預測平均加薪3.1%，比大灣區其餘9個城市平均預測加3.8%為低，有業界相信企業面對經濟環境和成本等壓力下，仍對未來發展與人才需求充滿信心。 【香港受訪機構各職級加薪幅度】 管理/經理級員工 +2.5%

中層/主任/專業員工 +2.5%

職員 +2.4%

一線/基層員工 +2.1%

平均加幅 +2.3%

香港浸會大學工商管理學院人力資源策略及發展研究中心聯合數個機構，今年7至9月進行粵港澳大灣區薪酬及福利調查，收回221份企業問卷，涵蓋逾27萬名僱員，當中78份來自香港機構。結果顯示，香港企業去年7月至今年6月的加薪幅度僅2.3%，低於去年同期的2.5%，撇除18間凍薪香港機構，其餘機構平均加薪幅度為2.8%。按不同職級細分，中層、主任、專業員工，以及管理、經理級員工加幅同為2.5%，職員和基層員工就分別是2.4%及2.1%，當中除管理、經理級員工，其他職級加幅均不及去年。

對比澳門同期數據，38間參與調查機構的薪酬平均加幅為1.1%，剔除23間凍薪機構後平均加幅為2.5%，兩者均較香港低。大灣區9個城市的平均加薪幅度為2%，若不計48間曾凍薪及3間曾減薪的機構，其餘57間機構薪金平均加幅為4.4%。三地受訪機構對加薪的考慮因素相同，大部分都認為最重要因素是機構整體業績，其次才是個人表現。綜觀大灣區11個城市，惠州和肇慶各職級加幅均跑贏香港，澳門的中層、主任、專業員工的2.9%加幅，亦稍為跑贏香港。 港學位畢業生與非學位生起薪點收窄

畢業生求職季節剛過去，調查發現香港應屆本科畢業生在性質不同的工作，平均起薪點略為下降，介乎1.75萬元至2.3萬元。對比學位以下畢業生的平均起薪點1.5萬元至2萬元，兩者起薪差距已從去年的3,000元，收窄至今年的2,500元。不過，結果同時反映應屆畢業生的平均入職起薪點因職能而異，當中投身「工程」職能的畢業生，各種學歷的平均起薪點均為最高，本科畢業生平均起薪點為2.3萬元，較去年的2.15萬元上升。調查亦顯示，大灣區整體人才流動明顯放緩，香港主動離職率由前年的19.3%，下降至今年的16.7%，廣東省就由三成一降至一成九，澳門亦由9.4%跌至6.9%。針對香港情況，主動離職的僱員整體平均流失百分比介乎7.1%至22.9%，與去年相若，薪酬和晉升及發展機會仍是今年離職的最主要原因，參與調查的機構一般都能為員工提供補假及靈活工作時間等安排。

「複合型人才」需求持續增長 還有兩個多月踏入新一年，香港部分受訪機構預測2027年整體會加薪3.1%、1間估計凍薪；澳門部分機構平均已預計加幅為3.1%、沒有機構凍薪；而大灣區9個城市的受訪機構平均預計加薪3.8%，但亦有機構預告將凍薪或指明一個職級減薪。香港人才管理協會會長梁偉佳稱，三地對明年加薪幅度預測有回升，反映企業雖受外圍經濟環境及成本壓力影響，但對未來發展及人才需求仍充滿信心。 另外，調查發現不少大灣區企業已開始試行生成式人工智能(AI)工具、探索自動化流程，或將AI應用於部分工作：惟部分企業尚未建立正式的AI政策、使用指引及風險管理制度等，認為安全、有效及負責任地用AI成為企業最大挑戰。調查又揭示市場對兼備專業知識與AI應用能力的複合型人才需求持續增長。