失業率3.9% 升0.1個百分點 失業人數增至15.5萬

7月至9月總就業人數增加約3,000人至365.5萬人。(林俊源攝)

本港就業市場略見轉弱。7月至9月經季節性調整失業率為3.9%，較6月至8月的3.8%上升0.1個百分點，而就業不足率升至2%。勞工及福利局長孫玉菡表示，應屆畢業生及離校人士持續投入勞動市場，令勞動人口及就業人數進一步增加。

7月至9月總就業人數由365.2萬人增至365.5萬人，增加約3,000人；總勞動人口亦增至381萬人，較上一個統計期增加約4,100人。失業人數由15.39萬人增至15.5萬人，增加約1,100人；就業不足人數則由7.21萬人增至7.5萬人，增加約2,900人。

按行業分析，期內失業率變動不一，其中社會工作活動業，以及貨倉及運輸輔助活動業錄得較明顯升幅，當中社會工作活動相關行業失業率上升0.5個百分點至4.5%，創2008年3月有紀錄以來新高。就業不足率方面，則主要在餐飲服務活動業及零售業有所上升，餐飲服務活動業的就業不足率3.2%；零售業則為2.5%。