失業率3.9% 升0.1個百分點 失業人數增至15.5萬

本港就業市場略見轉弱。7月至9月經季節性調整失業率為3.9%，較6月至8月的3.8%上升0.1個百分點，而就業不足率升至2%。勞工及福利局長孫玉菡表示，應屆畢業生及離校人士持續投入勞動市場，令勞動人口及就業人數進一步增加。
7月至9月總就業人數由365.2萬人增至365.5萬人，增加約3,000人；總勞動人口亦增至381萬人，較上一個統計期增加約4,100人。失業人數由15.39萬人增至15.5萬人，增加約1,100人；就業不足人數則由7.21萬人增至7.5萬人，增加約2,900人。
按行業分析，期內失業率變動不一，其中社會工作活動業，以及貨倉及運輸輔助活動業錄得較明顯升幅，當中社會工作活動相關行業失業率上升0.5個百分點至4.5%，創2008年3月有紀錄以來新高。就業不足率方面，則主要在餐飲服務活動業及零售業有所上升，餐飲服務活動業的就業不足率3.2%；零售業則為2.5%。
勞工及福利局長孫玉菡表示，最新失業率及就業不足率均僅微升0.1個百分點，而勞動人口及總就業人數同期繼續增加，反映在應屆畢業生及離校人士持續投入勞動市場下，就業市場整體仍保持穩定。孫指出，展望未來，本地經濟持續擴張、營商氣氛改善，加上訪港旅客人次持續上升，預料可為整體就業市場提供支持，尤其有利消費及旅遊相關行業。然而，外圍環境仍存在不確定因素，政府會繼續密切留意其對企業招聘意欲的影響，並為求職者提供適切支援。
勞聯主席林振昇指，飲食業外勞人數眾多，加上行業轉型及酒樓結業，令職位空缺減少，失業人士求職更困難，憂慮出現人力錯配。勞聯秘書長周小松則指，不少工友反映求職困難、不敢轉工，形容本港就業市場出現「數據向好、體感難受」落差，建議當局檢視高失業率行業的輸入勞工安排，並加碼再就業津貼。