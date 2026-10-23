學生平均壓力指數5.9分 四成六人曾向AI傾心事

新學年開學近兩個月，學生重新投入校園生活，亦面對學業、人際及情緒等挑戰。青年協會公布「中學生開學適應調查2026」結果，學生平均壓力指數為5.9分，與去年相同，當中40.5%學生自評壓力達7至10分的偏高水平。近五成七人出現抑鬱情緒表徵，而高年級學生的風險較高。此外，近四成六學生曾向人工智能(AI)傾心事，但大部分人仍認為AI不能取代真人支援。青協表示，AI雖可提供即時回應，但缺乏真實的人際連結和同理心，面對複雜情緒或重大人生問題時，仍無法取代真人支援。

調查於9至10月以網上問卷訪問5,469名中一至中六學生。結果顯示，學生平均開心指數為5.9分，約四成受訪者自評達7至10分。就最令學生擔憂的問題，學業相關議題已連續6年高踞前三位，依次為「成績退步」(42.9%)、「功課/考測繁重」(39%)及「學習動力低」(36.5%)。 情緒健康方面，調查參考流行病學研究中心抑鬱量表(CES-D)評估學生狀況，以16分為出現抑鬱情緒表徵的參考指標。結果顯示，56.5%學生的評分達16分或以上，反映曾出現抑鬱情緒表徵；整體平均分為18.2分。數據亦反映，抑鬱情緒表徵隨年級上升，由中一平均16.3分增至中六的20.2分。

在求助取向方面，「同學/朋友」及「家人」仍是學生主要傾訴對象，分別達76.2%及63.6%。惟AI亦逐漸成為學生抒發情緒的渠道，45.6%表示曾經常或有時透過AI工具傾訴、尋求支持或建議，高於向老師(35.0%)及社工、輔導員或醫生等專業人員(22.2%)。學生選擇向AI傾訴的原因，包括「不用表露身份亦可表達感受」(26.8%)、「煩惱源於身邊的人而不便傾訴」(25.1%)及「不清楚可以向誰求助」(21.0%)。不過，大部分學生仍相信真人支援的重要性。75.8%受訪者認為同學或朋友能提供有效幫助，64.9%認為家人有幫助，57.8%認為老師有效，均高於認同AI工具有幫助的46.9%。

青協輔導服務主管陳英杰提醒，家長要留意子女的「隱性」情緒警號，如突然變得沉默退縮、自我否定、對平日喜愛的活動失去興趣、長期失眠或食慾不振等。他建議家長給予子女更多彈性和理解，耐心聆聽子女傾訴及表達同理心。若情況持續，應盡早尋求社工或專業人士協助。針對青少年普遍使用AI工具，他指，AI具備全天候即時回應及匿名優勢，但面對複雜的人際關係、情緒健康或重大人生抉擇等問題，AI絕對無法提供持續而具深度的陪伴與支援，甚至可能削弱求助動機。