大學畢業生墮求職陷阱孭40萬債 鄧家彪促金管局徹查銀行審批漏洞

網上騙案湧現未有遏止跡象，有大學畢業生墮求職騙案，工作數月不曾出糧，更被騙徒利用個人資料，無端背負40萬元私人貸款。另有一名中六學生網上交友，遭錄下視像通話片段，掌握其容貌特徵，騙徒藉此為她申請了5張信用卡並透支借貸30萬元。立法會議員鄧家彪促請金管局採取更積極有為的態度打擊騙案，正視銀行借貸審批機制的漏洞，加強對虛假身份、文件的辨識能力，防範騙徒盜用身份非法借貸。

Amy不用到公司上班，但騙徒為博取信任，提供含有實體辦公室地址的虛假公司網站。起初騙徒只要求她幫忙翻譯文件、改文件等工作。數月後，騙徒指要幫助內地老闆「融資」，要求Amy到證券行開戶但失敗，於是安排她到銀行辦理手續，並指分行有相熟職員幫忙。數日後她查看手機銀行應用程式，才驚覺名下平白多了一筆40萬元的債務，而資金早已被全數轉走。

Amy憶述，當日到銀行後，職員便拿出一份直接付款授權文件給她簽署。職員完全無提及這是私人貸款，亦沒有說明借貸金額及還款條款。其後，她更發現該銀行戶口的聯絡方式在未經核實下被騙徒更改，令她收不到貸款批核詳情及還款通知。她曾多次與銀行交涉，惟銀行表明要求她歸還貸款。

另外，一名中六學生同樣受騙，但臨時決定不出席記者會。該名學生透過交友網站認識騙徒，騙徒與事主視像通話時暗中錄低片段，以獲取其容貌特徵。騙徒亦透過已掌握事主的個人資料及該影片，再修改其帳戶聯絡電話後，申請5張高限額信用卡並透支借貸。事主發現名下銀行帳戶突然多出5張信用卡且全部顯示大額欠款，戶口內亦有多筆未經授權的現金提款，合共損失35萬元。