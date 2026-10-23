認知落差顯著 「回收行為」十年原地踏步 消委會：港人可持續消費認知持續上升

消委會最新《可持續消費追蹤研究報告》顯示，港人可持續消費意識過去十年持續提升，「認知和態度指數」及「行為和意願指數」均見上升。不過，反映實際實踐情況的「回收行為」評分連續三輪的調查維持63分，與2015年相同，玻璃及紙張回收率更下跌，反映市民對可持續消費存在明顯「知易行難」的落差。消委會呼籲，社會各界合作實現碳中和，提出加快商界節能、推廣自備容器、減少電商包裝及提升回收透明度等建議。 消委會於2016年發表首份《可持續消費追蹤研究報告》，並在5年後(即2021年)推出第二輪追蹤研究。該會昨發表第三輪追蹤研究報告，研究採用混合研究方法，包括在街頭成功訪問1,007名消費者、6場共30名參加者的座談會、訪問7家大型超級市場、個人護理用品連鎖店，及本地網購平台的商戶調查。研究檢視自2015年基線調查以來，消費者在認知、態度、行為及意願方面的變化。可持續消費指數(SCI)以100分為滿分，分為「認知和態度指數」及「行為和意願指數」兩大項，再細分成「產品資訊」、「節約行為」、「支持程度」等8個分項。

最新結果顯示，「認知和態度指數」由2015年的74分、2020年的77分升至79分；「行為和意願指數」則由67分、71分升至72分。八項分項指數中，大部分錄得升幅。「節約能源」以84分居首，較2015年高出近10分；「購買行為」與「支持程度」各得79分，「廢物分類」及「節約行為」同為78分，惟「回收行為」連續三輪均維持63分。 玻璃及紙張回收率下跌 研究指，便利性與信心不足是推動回收行為的最大障礙，消費者雖逐漸養成塑膠及金屬回收習慣，但新納入的廚餘項目在回收時具挑戰性，加上玻璃及紙張回收率下跌，抵銷了整體升幅。消費者委員會副主席彭楚夫分析，市民並非不想回收玻璃和紙張，惟前者較佔用空間，後者則因市面不少紙張產品亦分類不清，例如有紙張含膠、宣傳單張覆膜或附有釘，消費者若直接投入回收箱，容易污染整批可回收物料；細微分類認知不足，成為影響回收意欲的關鍵因素。

另外，疫後外賣及網購的行為模式改變，35至54歲、學歷及收入較高的專業人士、經理、行政人員及商人屬「高行動群組」，對可持續消費有較深入理解及參與程度較高；惟工作時間長、依賴外賣，容易在商業區產生廚餘及即棄包裝。雖有「咪嘥盒食店」計劃及即棄塑膠管制，但只有56%受訪者表示常或有時自備容器，年輕人比例更低。 彭楚夫建議，在工商業區加強回收配套，並鼓勵高行動群組發揮榜樣作用，帶動青年、長者及低收入的「低行動群組」。他又指，受訪者採納即時帶來經濟效益或便利的低投入行為，例如節能及避免浪費食物；高達94%受訪者願意為可持續產品支付較高價格。

實現碳中和無法單靠任何一方 消委會總幹事沈朝暉指出，實現碳中和無法單靠任何一方，建議加快商界設備節能改造、推行家居節水獎勵、鼓勵環保包裝及補充裝、加強可持續產品資訊傳達、提升產品耐用性及可維修性；亦向消費者倡議，建立自備容器文化、推廣辦公場所回收、減少電商包裝廢物、提升回收透明度；當局亦宜加強消費者教育與業界最佳實踐分享。