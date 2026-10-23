蔡天鳳案｜盆骨上的「工具痕跡」與電鋸吻合 化驗師：檢驗遺骨時「骨上面有啲肉」

28歲名媛蔡天鳳遭肢解殺害案在高等法院續審。負責案件的政府化驗師作供時透露，曾以電鋸及手鋸切割牛尾骨作測試，認為蔡天鳳盆骨上的「工具痕跡」，與電鋸鋸痕吻合；又指在檢驗蔡的遺骨時，「個骨上面係有啲肉」，惟大部分的肉已被移除。另外，他透露警方曾就龍尾村涉案單位檢獲的膠箱做模擬實驗，安排一名身形較蔡天鳳更高及更重的女警進入膠箱內，並成功關上箱蓋，再由兩名警員搬動膠箱，結果證實兩名男子可搬運盛載成人的膠箱。

控方傳召政府化驗所法證事務部刑事科學及品質管理科物理組高級化驗師譚卓寧作供，透露法醫向他提供一組由盆骨及部分脊骨組成的骨骼，當時盆骨已分成兩部分，需要重新拼合。他形容部分骨頭上仍殘留小量人體組織，「骨上面有啲肉」，但大部分軟組織已被移除。

控方其後展示相關照片，指出譚卓寧曾在死者脊骨位置發現鋸痕。譚確認有關痕跡相信是在切割脊骨時造成。警方除提交案發現場檢獲的工具外，亦購買同款電鋸及手鋸供化驗分析。譚利用電鋸及手鋸切割牛尾骨，再將產生的痕跡與死者骨骼上的工具痕跡進行比對。他指出，比對結果顯示，牛骨經電鋸切割後留下的痕跡與死者盆骨上的工具痕跡吻合，而3把手鋸造成的痕跡則不吻合。因此他認為，死者骨骼上的工具痕跡有可能由現場檢獲的其中一把電鋸造成，但亦不排除由其他相類型電鋸造成。