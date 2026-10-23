南韓客機場買咖啡被標記「Kimchi」 香港星巴克致歉

南韓傳媒《韓國先驅報》周三(21日)報道，一名金（Kim）姓南韓籍顧客與妻子於10月11日在星巴克香港國際機場分店購買咖啡，卻發現兩杯飲品的杯身被店員標記為「Mr. Kimchi」（泡菜），引發他們不滿，向媒體投訴。香港星巴克於周二(10月20日)正式致歉，強調不容許歧視或不尊重行為，並承諾加強員工培訓。

不認為是意外

報道指，該名38歲金姓男子當日傍晚準備與妻子返回首爾，二人晚上9時許在香港機場星巴克購買咖啡，其後候機時方發現兩杯飲品的杯身印有「Mr. Kimchi」，即返回門店要求店員解釋，涉事女店員致歉，聲稱是不小心輸入錯誤名字，強調絕無冒犯之意。惟金男不滿意解釋，與店方經理對質，經理展示查看收銀機系統介面，解釋店員輸入的是「Kim」，但在瀏覽選項時誤選了「Kimchi」。金男即提出質疑，認為輸入「Kimchi」似乎需要額外打字，不太可能是自動發生的意外。他要求道歉並說明預防措施，卻遲遲未獲進一步回覆，因而向媒體投訴。