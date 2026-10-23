女童拍片求救指「屋企人開始癲」　外婆及印傭涉虐兒被捕

一名女童拍片求救，指：「屋企人開始癲」，片中可見她被家人連番大聲爆粗責罵。警方拘捕一名61歲本地女子及一名43歲外籍女子，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，據了解分別是女童的外婆及外傭。 女童在社交平台上載影片，指：「大家我需要啲幫手呀，屋企人開始癲。我今日只不過一返到嚟，由補習社……」然後片中傳來中年女人的聲音，一邊大聲拍門，一邊大叫：「你出嚟呀！我聽日返工呀！」嚇得女童目瞪口呆。

另一段短片顯示女童在客廳被一名中年男人責罵，「咩叫啱咩叫錯，你識唔識呀？讀幼稚園啲小朋友都叻過你呀。你覺得自己好啱呀？你呢啲人真係唔受教，同你衰老母一樣，X家鏟。我搵返嚟嘅錢都係有血有汗，好聲好氣同你講，發我脾氣？叫你起身返學唔啱㗎？係錯㗎？X你老X，讀屎片㗎你」。片中男子不斷大力拍枱，而期間一名女子在鏡頭前經過，但並無理會男子及女童。 女童到醫院檢查傷勢 女童其後已刪去有關片段，有網民在女童的社交平台帳戶留言問發生甚麼事，女童回答與家人爭執，又透露到了醫院檢查傷勢。據了解，女童就讀於黃大仙一間中學，《am730》已向有關中學查詢，正等候回覆。

警方昨日接獲相關部門轉介，指11歲女童懷疑被其家人不恰當對待。調查人員經初步調查後，今日於黃大仙區拘捕一名61歲本地女子及一名43歲外籍女子，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，現正被警方扣留調查。至於女童手腳紅腫，清醒被送往伊利沙伯醫院接受治理，其後被轉送至香港兒童醫院。