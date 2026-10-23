報告指粵港澳空氣污染物20年跌23%至86%　反映減排措施具成效

粵港澳共同發布粵港澳珠江三角洲區域空氣監測網絡2025年空氣質素報告，顯示各類空氣污染物，即二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、可吸入顆粒物和細顆粒物，均呈現持續下降趨勢。去年各類空氣污染物錄得的年均濃度值，相比20年前下降23%至86%不等，其中細顆粒物濃度降至19微克/立方米，處於全國領先水平，反映粵港澳三地推行的減排措施具一定成效。

環保署表示，粵港澳三地政府過去多年推出多項政策措施，合作提升區內空氣質素。其中香港特區政府持續推進《香港電動車普及化路線圖》、《香港清新空氣藍圖2035》、《香港氣候行動藍圖2050》及《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》內多項涵蓋海陸交通、發電廠和非道路移動機械的空氣污染物排放管制措施，以提升空氣質素。

管制措施已發揮成效

另外，特區政府繼續致力於2027年底前，分階段淘汰約40,000輛歐盟四期柴油商業車輛，截至今年8月底，已淘汰超過33,700輛目標車輛。香港與粵港澳大灣區內地城市自2019年起，合作設立珠三角水域船舶大氣污染排放控制區，規定所有在香港水域內航行或停泊的船隻，必須使用合規格燃料。自措施實施後，鄰近葵涌貨櫃碼頭的葵涌一般空氣質素監測站，於去年錄得的二氧化硫年均濃度較2018年減少五成，顯示管制措施已發揮成效。