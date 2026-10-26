走出家門，從來不只是「一段路程」 跨界支援出行需要 共建理解、包容與連結的社區

對大部分人而言，外出飲茶、覆診、探望親友或參加活動，都是平常不過的日常；然而，對長者、殘疾人士、長期痛症患者、特殊教育需要（SEN）兒童及其家庭來說，踏出家門卻可能是一項挑戰。 身體機能退化、交通限制、缺乏陪伴，以至焦慮、恐懼和旁人不理解的目光，都可能成為出行路上的障礙。當外出變得困難，生活圈子亦會逐漸縮窄，甚至失去與家人、朋友及社區的連繫機會。 真正需要被看見的，不只是「能否到達」，而是每個人能否與家人相聚、參與社區生活，繼續過自己想過的人生。多一份理解與包容，便能成為家庭再次走出家門的重要力量。

把「想外出」變成「能外出」 為回應不同人士的出行需要，基督教家庭服務中心（CFSC）推出為期一年的「在一起．連繫心靈」慈善支援計劃，透過交通津貼、出行輔助工具、肌力訓練、陪伴、運動及社區支援，協助長者、殘疾人士、照顧者及有需要家庭維持社會參與，延續與家人、朋友及社區的連結。

作為罕見病孩子的父親，慈善大使鄭俊弘先生深明照顧者的壓力與顧慮。他坦言，每次帶孩子外出都需要鼓起勇氣，既擔心孩子因陌生環境而感到不安，也害怕面對旁人誤解的目光。他期望社會給予SEN家庭更多理解和耐性，並鼓勵官、商、民三方攜手建構共融的社區環境，例如在公共場所增設友善設施或舒緩空間，讓有需要的家庭能更安心參與社區生活。

計劃的策略伙伴暨健康大使趙曾學韞教授BBS太平紳士則相信，年齡不應成為出行和參與社會的限制。保持正面心態和適量運動，有助長者維持肌能及身心健康。她呼籲社會各界以不同方式支持長者出行，因為每一份協助與關懷，都是促進共融的重要一步。當社區具備更多有利出行的條件，長者便能更有信心踏出家門，享受積極豐盛的晚年生活。 兩個家庭的故事：一次同行，延續一份牽掛 阿芬（化名）入住嚴重智障人士院舍已有28年。81歲的媽媽多年來一直探望女兒，並陪伴她外出飲茶，共享珍貴的母女時光。然而，隨着年紀漸長，媽媽的體力逐漸下降，由院舍前往酒樓的路程亦變得愈來愈吃力，「一起去飲茶」這件看似平常的小事，漸漸成為母女二人的奢望。幸而透過接送服務及義工支援，這段相聚時光得以延續。這不只是一程車，更是一個讓母女彼此守護同行、延續家庭連結的機會。

熱愛攝影的梁伯，過去常與太太四處遊歷，以鏡頭記錄沿途風景。一次意外跌倒導致大腿骨骨折後，他的行動能力大不如前；加上太太體力逐漸下降，昔日說走就走的日子漸成回憶。透過接送安排及義工陪伴，梁伯夫婦終於能再次一起外出，重拾昔日遊歷的時光。改變他們的，不只是一趟旅程，而是讓二人繼續分享生活、創造回憶的機會。

跨界同行，把資源轉化為改變 計劃得以推動，有賴政府、企業、社福機構及社區伙伴攜手合作。冠名伙伴 K Cash 集團有限公司、策略伙伴大中華文化全球協會，以及金伙伴九龍巴士（一九三三）有限公司、Joie Taxi 等，分別透過資源投入、專業知識及交通支援，為有需要人士創造更多外出的可能。 早前舉行的「在一起．連繫心靈」慈善支援計劃啟動活動，透過體驗及分享，讓參加者了解外出不便人士面對的處境。活動只是起點，更重要的是將理解轉化為持續行動。企業可提供無障礙交通、場地設施、餐飲及社區體驗、出行輔助工具、專業或義工服務；市民亦可透過陪伴，以及一份理解與包容，成為同行者。

「一個人的改變，始於同行；一個社區的改變，源於連繫。」 每一份支持，不論大小，都可能讓家人再次相聚、讓長者重新投入生活，或讓照顧者得到喘息機會。CFSC期望凝聚社會各界力量，攜手打造無障礙出行環境，讓更多有需要人士走進社區，活出更自主、更有尊嚴的人生。 歡迎企業團體與我們一起共創行善，查詢電話：2950 5871 活動詳情：www.cfsc.org.hk/tc/whatsNew/detail/2234 了解更多「共創行善」 捐款支持 企業伙伴鳴謝 冠名伙伴：K Cash集團有限公司 策略伙伴：大中華文化全球協會 金伙伴：九龍巴士（一九三三）有限公司、Joie Taxi 銀伙伴：東亞銀行 銅伙伴：ANKH 機能再生痛症健康集團、志豐工程公司、Chiu & Co.、周大福珠寶金行有限公司、doTERRA Hong Kong、學車易駕駛有限公司、香港人壽、葉永青，稀蓮達律師行、八達通卡有限公司 宣傳伙伴：AQ Communication Ltd.、分眾傳媒 支持伙伴：創新力預防醫療科技有限公司、緣木花園有限公司、Archon Wellness Limited、文化村、香港海洋公園、香港迪士尼、奇華餅家有限公司、多彩皇宮、貓金波居食屋酒場、納絲科技有限公司、世霸潛能國際有限公司

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(資料由客戶提供)