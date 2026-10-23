社區藥房計劃本月底啓動　首階段4區20間藥房與病人配對

醫務衞生局公布，社區藥房計劃本月底啓動病人配對指定社區藥房安排，並將於明年第四季擴展至全港18區。第一階段社區藥房計劃將在4個地區包括東區、油尖旺、沙田和元朗，試行為指定參與共同治理網絡的家庭醫生及醫管局家庭醫學診所啓動安排，共有20間指定藥房會為病人配對。每區選定5間鄰近民居及商場和地點方便的社區藥房。

病人如成功配對，將可在自選藥房獲取配發藥物，並由藥劑師指導用藥及提供相關藥物和健康諮詢，加強病人準確用藥及個人健康管理。社區藥房的藥物覆配服務亦可避免病人在家儲存過多藥物，減低不當儲存及錯服藥物的風險，並減少藥物浪費。