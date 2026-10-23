社區藥房計劃本月底啓動　首階段4區20間藥房與病人配對

醫務衞生局公布，社區藥房計劃本月底啓動病人配對指定社區藥房安排，並將於明年第四季擴展至全港18區。第一階段社區藥房計劃將在4個地區包括東區、油尖旺、沙田和元朗，試行為指定參與共同治理網絡的家庭醫生及醫管局家庭醫學診所啓動安排，共有20間指定藥房會為病人配對。每區選定5間鄰近民居及商場和地點方便的社區藥房。
病人如成功配對，將可在自選藥房獲取配發藥物，並由藥劑師指導用藥及提供相關藥物和健康諮詢，加強病人準確用藥及個人健康管理。社區藥房的藥物覆配服務亦可避免病人在家儲存過多藥物，減低不當儲存及錯服藥物的風險，並減少藥物浪費。
醫衞局將分階段邀請參與共同治理網絡的家庭醫生參加計劃，並會邀請符合條件的病人登記參加及配對自選的指定社區藥房，以及向他們介紹提供藥物配發或覆配安排詳情。使用社區藥房的人士如是共同治理網絡參加者，藥物費用將根據社區藥物名冊的安排；如果是醫管局病人，藥物費用則與醫管局現行收費一致。
基層醫療共治網絡醫生調整診症共付額
另外，參與基層醫療共同治理網絡的家庭醫生，每年按既定機制調整的篩查及治療階段診症共付額，將由11月1日起生效。有關共付額列表已載於專題網站供市民參考，而專題網站家庭醫生搜尋器所顯示的相關資料亦會在同日更新。
發言人說，就治療階段而言，調整共付額後，仍然維持超過六成服務點收取政府建議的150元或以下的診症共付額，而共付額的中位數亦維持在150元。現時參與的1,239個服務點中，有82.5%的共付額維持不變，28個服務點的共付額會下調，下調幅度中位數為100元，而餘下的189個服務點的共付額會上調，當中近九成的上調幅度為50元或以下。
整體而言，治療階段診症共付額於來年的上調幅度為3.7%。至於篩查階段的診症共付額，絕大部分服務點、超過97%將按政府建議共付額收費；另外，28個及20個服務點分別就心血管疾病風險因素篩查，以及慢性乙型肝炎篩查收取低於政府建議的共付額。