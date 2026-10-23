搵工｜東華三院招聘殯儀服務經理 月薪逾5.2萬毋須接觸遺體

殯儀業屬厭惡性行業，華人傳統對該行都較避忌，人從死亡至入土為安，中間需經過多個程序，牽涉多個工種，惟近年該行業逐漸為大眾認識，薪酬待遇亦有競爭力。東華三院正招聘服務經理，月薪高達$52,575，主要負責管理黃大仙簽品哲理中心及「創活MM²」中華文創咖啡店日常運作，以及執行各項行政工作，毋須接觸遺體，具四年或以上相關管理或行政經驗即可申請。

申請者應具備中學會考英文(課程乙)及中文D級或以上、持有認可學位或同等學歷並具四年或以上相關管理/行政經驗。獲選者將以合約條款受聘。每月薪金現時為$52,575(東華總薪級表第廿三點)。有關薪金會按東華規定及/或參照公務員薪酬檢討而向上/下調整或凍結。員工福利包括有薪假期、進修津貼、醫療及牙齒保健。

有意申請人士將個人履歷或填妥申請表(可親臨索取或從網頁下載)，於11月2日前寄香港上環普仁街十二號東華三院黃鳳翎紀念大樓四樓人力資源科主管收，信內及信封面註明申請的職位及職位編號。凡於截止申請日期後三個月內未獲約見者，可作落選論。