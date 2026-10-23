男技工認5度與11歲男童肛交口交　官引報告指重犯機會高判囚9年

一名男技工偶然結識了11歲男童成為契兄弟，後來同住時半夜肛交侵犯男童，3年間多次強行口交肛交，他今日(23日)於高等法院承認5項控罪。法官郭啟安判刑時斥，被告身為契兄本應要保護事主，卻長期性侵事主，事後更扭曲成「兄弟玩樂」，對事主同理心有限，心理報告亦顯示他有戀童癖及重犯機會較高，終判囚9年。 被告陳啟森(案發時21歲)，承認一項「與13歲以下的男子作出肛交」、兩項「與16歲以下的男子作出肛交」罪及兩項「向16歲以下兒童作出猥褻行為」罪。案情指，事主X於2019年在居所附近球場認識被告，兩人一同四處玩耍。2020年被告搬進村屋與事主一家同住，與事主同睡一張雙人床。同年暑假，11歲的X留宿被告居所，入睡後突然感覺到肛門痛楚，感覺被告與自己肛交約15至20分鐘，事主假裝仍然睡着。翌早被告承認曾經肛交，事主因為當時年紀尚輕，所以以為被告說笑。

其後3年間某日，兩人在X家中房內，事主父親則在其房內。被告調高電視聲量要求肛交，又用電話拍攝。事主事後肚痛，如廁時排出精液。2023年5月21日晚上，被告在X房內再次要求肛交，X拒絕數次不果，過程維持約30分鐘，其後X肚痛，如廁時排出精液。被告另兩度要求X替他口交，X拒絕不果。被告同月24日被捕，被告警誡及錄影會面中承認因貪玩而肛交，從淘寶購來潤滑劑，知道每次肛交初時X會感到疼痛，被告會等其示意「Ok」才繼續。

事主心理創傷嚴重曾自殘自殺 郭官引述創傷報告指，事主心理創傷極之嚴重，無法就學最終需要退學，又有分離焦慮需要父母陪同，一度自殘自殺，而且曾用銅絲百潔布洗刷自己直到皮膚破損，又用消毒噴霧清洗自己，情緒爆發時會哭泣到無人能夠制止，在家中拒絕談話，與父母以紙條來往。在長期受性侵犯下，出現嚴重焦慮、抑鬱及創傷後壓力症候群，不願求助，但需要接受心理治療。 過早性行為而遭受創傷非合理理由 郭官判刑指出案中加刑因素包括事主心理創傷嚴重，初次案發時事主年僅11歲，而且被告利用事主信任性侵犯事主。郭官續指被告明顯戀童，重犯機會高，對社會構成持續威脅，判刑首要保護公眾；而被告犯案時曾拍下相片片段，留下紀錄日後或加強傷害事主，加上案發時間橫跨3年，犯案至少5次，非單一事件，被告性剝削事主由口交到肛交，漠視事主意願，更沒有使用安全套帶來健康風險。即使被告表示自責，然而對事主同理心有限，就算曾在寄宿學校過早接受性行為而遭受自身創傷，也非合理理由加害他人，終判囚9年，並勸喻被告在獄中改過自新，積極接受心理治療，否則出獄仍是「計時炸彈」。

案件編號：HCCC238/2025