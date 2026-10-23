蘭桂坊新打卡點 43米巨型塗畫/光影秀今晚登場　周六起辦萬聖節活動

發展局今日（23日）表示，政府於2025年施政報告公布分階段美化蘭桂坊及附近街道，項目首階段已如期於萬聖節前完成。即日（23日）晚上7時起，訪客可在美化後的蘭桂坊欣賞全新光影藝術，以及由本地街頭藝術家創作的塗畫，感受獨特的萬聖節氣氛。 光影藝術結合創新的投影技術和燈光效果，逢星期五、六、日及公眾假期，晚上7時至翌日凌晨2時上演，以德己立街石牆及附近路面為舞台，營造空間與視覺的互動效果。光影藝術片段歷時約三分鐘，以每十分鐘一次的形式滾動播放。首映主題為萬聖節，隨後會因應不同節日和活動更換主題，為訪客帶來源源不絕的新鮮感和驚喜。

另外，蘭桂坊協會特別聘請街頭藝術創作團隊「All in One」，於德己立街毗鄰的擋土牆創作大型塗畫。該塗畫以蘭桂坊的「今昔蛻變」為主題，由德己立街一直延伸至榮華里，總長度達43米，將成為蘭桂坊新興打卡點。塗畫稍後會附設二維條碼（QR Code），方便訪客透過手機或智能裝置，了解更多關於蘭桂坊這個名聞遐邇、晝夜不息的玩樂天堂的資訊。 蘭桂坊協會亦將於10月24日及10月31日，在蘭桂坊舉行萬聖節活動。屆時，市民和遊客可換上創意節日造型，於街區內欣賞光影藝術及塗畫等特色藝術裝置，沉浸在蘭桂坊充滿活力的節慶體驗之中。

發展局發言人表示，美化蘭桂坊首階段工作可以順利完成，有賴公私營通力合作，特別是得到蘭桂坊協會大力支持，以及各政府部門積極參與，當中包括建築署、土木工程拓展署、渠務署、食物環境衞生署、路政署及規劃署。各部門運用自身資源多走一步，體現眾志成城的團隊精神，以惠及市民、旅客與商戶為目標。

2027年年中陸續完成核心範圍其餘行車路重鋪工程 發言人說，這只是蘭桂坊升級至「版本2.0」的起步點。位於蘭桂坊小徑、蘭桂坊休憩處旁的蘭桂坊垃圾收集站亦快將完成外觀美化，以更好融合附近城市設計；局方亦會於2027年年中開始陸續完成蘭桂坊核心範圍內其餘行車路的重鋪工程。此外，發展局將於2027年第一季為部署第二階段的美化工作推展「社區營造」顧問研究。期待在兩階段工作完畢後，蘭桂坊可升級蛻變，吸引更多人流。 蘭桂坊一直是香港具標誌性的餐飲和夜生活娛樂地標。為了提升蘭桂坊的環境和吸引訪客，政府分階段開展該區的美化工作。第一階段包括以特色圖案重鋪蘭桂坊核心範圍的行人路和行車路面，營造與別不同的氛圍，為平凡的街道景觀帶來不一樣的視覺體驗。第二階段工作範圍包括蘭桂坊核心範圍以外的附近街道，涉及威靈頓街、擺花街及砵典乍街等。根據初步構思，第二階段計劃將包含更多設計元素，包括優化和安里街道設施及可以用作露天劇場的樂慶里休憩處、改善區內的行人導向標示、提升與砵典乍街在吸引人流方面的協同效應等。

同時間，經發展局提供政策支持和促成部門審批，有大型裝置在中環干諾道中及畢打街交界登場，有關商廈的業權人亦出資擴闊畢打街的一段行人路，以增加行人的易行度。以上兩項工作都展示政府於2026年施政報告中有關更新中環，讓香港第一代核心商業區承舊煥新的決心。