涉以4萬元行賄機電署工程師　分判商罪成准保釋候判

一名機電署時任高級工程師早前被廉政公署控告財富與收入不相稱，其後於高等法院認罪並判囚5年3個月。案中一名分判商就兩份總值約9,140萬元的小型工程合約，行賄該名高級工程師換取優待，今日(23日)在東區裁判法院被裁定罪名成立。

被告陳子榮(59歲)，機電署分判商，經審訊後被裁定一項向公職人員提供利益罪名成立，違反《防止賄賂條例》。裁判官朱文瀚將案件押後至11月6日判刑，以待索取被告的背景報告，被告獲准保釋。

廉署早前接獲涉及機電署小型工程合約的貪污投訴後，遂展開調查。案情透露，機電署分判商陳子榮於2000年代因工作而認識該署時任高級屋宇裝備工程師謝聲德，二人自此經常午餐聚會並多次結伴到中國內地或海外旅遊。