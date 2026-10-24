北上注意　專門在深圳熱點偷港人信用卡　警方搗破跨境詐騙集團

警方發現有跨境信用卡詐騙集團，專門在深圳熱門旅遊地點偷走港人信用卡，隨即用信用卡在香港不同商店購物，再轉售圖利。
警方今年4月起接獲多名市民報案，指其信用卡遭盜竊，在香港商店購買高價值的手提電話。調查發現，全部報案人案發前都曾赴深圳熱門旅遊地點或娛樂場所。今次行動涉及60宗案件，騙款總額超過180萬元，單一最高損失金額則超過11萬元。
深圳娛樂場所「內應」被捕
深圳市公安及香港警方在兩地各自展開執法行動，成功瓦解一個有組織的跨境信用卡詐騙集團，於香港拘捕了16人，在內地則拘捕了17人，包括當地娛樂場所的「內應」。
警方表示有關集團分工有系統、十分精細，一共有三層架構。
第一層：集團主腦負責招募「卡手」，及聯繫「扒手」集團，會利用深圳關口附近的賓館，作為「卡手」聚集點。
第二層：集團骨幹成員及「監工」負責與「扒手」交收被盜信用卡，亦會頻繁往返深港兩地，運送及統籌被盜信用卡，再交予「卡手」。「監工」會監察「卡手」刷卡購物情況
第三層: 內地及本地「卡手」會用被盜信用卡，去香港各區商店買貴價電話，集團會指示「卡手」去一間指定的二手電話回收店賣電話，再將贓款帶返深圳。
警方趁「監工」於香港港鐵站外，將被盜信用卡派發予本地「卡手」時，拘捕有關人士；亦在內地「卡手」於商店使用被盜信用卡購物時拘捕他們；及在「卡手」到二手電話回收店轉售電話時，拘捕「卡手」及回收店職員。警方同時突擊搜查多個目標單位，成功拘捕多名本地「卡手」。