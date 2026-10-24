北上注意　專門在深圳熱點偷港人信用卡　警方搗破跨境詐騙集團

警方發現有跨境信用卡詐騙集團，專門在深圳熱門旅遊地點偷走港人信用卡，隨即用信用卡在香港不同商店購物，再轉售圖利。

警方今年4月起接獲多名市民報案，指其信用卡遭盜竊，在香港商店購買高價值的手提電話。調查發現，全部報案人案發前都曾赴深圳熱門旅遊地點或娛樂場所。今次行動涉及60宗案件，騙款總額超過180萬元，單一最高損失金額則超過11萬元。

深圳娛樂場所「內應」被捕

深圳市公安及香港警方在兩地各自展開執法行動，成功瓦解一個有組織的跨境信用卡詐騙集團，於香港拘捕了16人，在內地則拘捕了17人，包括當地娛樂場所的「內應」。