首階段強積金「全自由行」12月推出 涵蓋約100萬僱員

積金局主席劉麥嘉軒發表網誌。她表示，首階段強積金「全自由行」將於今年12月21日推出，進一步提升計劃成員對強積金的管控，鼓勵打工仔女更積極管理退休儲備。

劉麥嘉軒表示，為了確保妥善和有秩序地落實新安排，「全自由行」會分兩個階段實施。今年12月實施的首階段「全自由行」，將涵蓋約100萬名於2025年5月1日或之後加入職場或曾轉職的僱員，而隨着更多畢業生投身職場，以及僱員轉職後符合相關資格，受惠於首階段「全自由行」的僱員人數將持續增加。

而次階段「全自由行」則涉及於2025年5月1日前已開始現職的僱員。由於他們屬僱主強制性供款的強積金仍有機會用作「對沖」2025年5月1日前服務年資的長期服務金或遣散費，因此需要進行額外的法例修訂，確保在提升打工仔女對強積金的管控的同時，符合相關法定安排的運作需要。

僱員切忌「為轉而轉」 應多比較不同計劃 劉麥嘉軒指，為配合實施首階段「全自由行」，「積金易」已更新了相應的系統功能。僱員如決定作出轉移，可透過「積金易」以電子方式辦理，既快捷又方便。僱員可以在今年12月21日至31日辦理2026年的轉移，亦可以在下年1月1日起辦理2027年的轉移。她提醒，強積金屬長線投資，切忌「為轉而轉」，更不要頻繁轉移強積金，僱員應比較不同強積金計劃的基金選擇、表現，以及收費水平等，審慎決定。