至上月底首6批重點企業投資達283億 陳茂波：港科研由意念轉化實際效益

財政司長陳茂波今日(25日)在網誌表示，本周引進重點企業辦公室迎來第7批共18家重點企業，當中一半來自中國內地以外，多家企業的市值或估值超過1,000億港元。連同之前6批，累計已有142家重點企業落戶或擴展在港業務，預計未來數年帶來約840億港元投資，創造約2.7萬個職位。他續指，企業的投資正逐步落地，截至今年9月底，首6批企業的實際投資已達283億港元，聘用人數超過1.03萬人，分別較原預期的階段目標高出三成和三成四，企業對香港的信心正逐步在實質經濟上體現。

陳茂波表示，前6批企業中，約七成在港設立全球或區域總部，近九成設立研發中心，帶來的不只是資金和就業機會，更有決策、研發和業務統籌等功能。這些高增值環節在港集聚，正是將企業投資轉化為香港長遠競爭力的關鍵。他又指，首六批企業使用的商業及工業樓面已達283萬平方呎，較去年3月增加超過五成，反映投資落地帶來的實際空間需求。政府近日建議向新田科技城有限公司注入100億元起始資金，加快土地平整和首階段產業設施建設，為更多科研和產業項目創造發展條件。

本地科研在國際舞台和實際應用上不斷取得成果 他指，新一批企業的發展計劃，也展現落戶香港帶來的實質效益。重點企業對本港生物醫藥發展的帶動作用，尤其值得留意：企業帶來研發和應用需求，大學和醫院提供科研實力、臨床場景和專業知識，參與人員亦從中累積經驗。這些合作正是企業投資轉化為本地創新能力的明證。新一批企業亦包括來自瑞士和深圳的黃金精煉企業，計劃在港發展黃金精煉、儲存及交易等業務，有助完善香港的黃金產業鏈，促進相關交易生態圈的發展。

此外，陳茂波昨天在科學園出席「創新科技嘉年華」開幕儀式，參觀了多個展區。今屆嘉年華首次設立航天專區，他在專區了解到本地大學團隊參與國家航天任務的科研項目。他表示，本地科研在國際舞台和實際應用上亦不斷取得成果，多家本地科技初創的產品和技術已走進多個海外市場。從院校科研獲得國際肯定，到初創企業的技術在海外落地應用，反映香港的科研實力和創新意念正逐步轉化為實際效益和商業機遇。