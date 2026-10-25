APEC｜會議有多方面意義 陳茂波：港全力配合下月深圳APEC

亞太經合組織APEC財長會議日前在香港舉行。財政司長陳茂波表示，日前出席會議的外賓，基本上都覺得香港市面暢旺，氣氛相對積極樂觀，財長會議在香港舉行有多方面意義。對於下月APEC領導人非正式會議在深圳舉行，陳茂波指，香港會全力配合，又預料很多海外政商界人士會經香港再到深圳，希望他們帶同家人來港體驗。

陳茂波今日(25日)出席電台節目時表示，以往比較少政界人士到訪香港，今次會議期間有不少世界各地的政界和商界人士前來，特區政府可以直接了解他們的需要，例如很多國家發展基建項目時需要投資及專業服務，不少海外企業亦希望打入內地市場，香港正正可以協調他們籌融資及提供專業服務。內地企業也可以透過今次機會，接觸海外業界人士和企業，有助他們「出海」。

APEC領導人非正式會議下月在深圳舉行，陳茂波指，香港會全力配合國家，預料有很多海外政商界人士會經香港再到深圳，相信他們也十分願意來香港，同時亦希望他們帶同家人來體驗香港的餐飲娛樂等。