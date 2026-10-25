沈振盈離世｜與朋友聚會搭的士 暈倒駱克道街頭 送院搶救不治

在2024年1月31日，沈振盈正式宣佈從證券界退休，辭去訊滙證券行政總裁一職，轉型為財經KOL。他坦言，對於離開傳統證券行業雖感不捨，但證券行工作壓力很大，並在輕微中風後已有辭職打算。其後仍透過網台「Raga Finance財經台」與多位股評人主持節目，分享對股市看法。他於10月23日仍如常與拍檔蔡康年錄製節目。

沈振盈生前近期在直播中表示仍看好後市，預計明年可看至32,000點，長線更直言恒指或有望挑戰40,000點。他表示，大市既未跌穿前期重要低位，亦未達到從高位回撤20%的熊市技術標準，呼籲投資者毋須過分灰心。