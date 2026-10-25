沈振盈離世｜與朋友聚會搭的士 暈倒駱克道街頭 送院搶救不治

著名股評人、人稱「沈大師」的沈振盈昨日(24日)離世，享年65歲。消息指，昨晚7時許，沈振盈在朋友位於灣仔的住所聚會後離開，前往駱克道一個的士站，途中突然在街頭暈倒，並由途人報警。
救援人員接報到場，將沈振盈送往律敦治醫院搶救，惟他當時已陷入昏迷，延至晚上約9時終不治。警方經調查後相信案件無可疑，列作「抵達時死亡」，交由灣仔警區雜項調查隊跟進。
沈振盈自1992年起投身香港證券界，為前訊滙證券行政總裁，兼資深股評人、專欄作家及節目主持人。沈振盈以敢言見稱，其最具標誌性的言論之一，是2007年在恒指上升時曾提出「一股不留」，其後市場大幅下挫，成為流傳最廣的一句。「而家入市，輸咗搵我！」也經常被並列引用，加上2008年股市因樂士復牌引起斬倉危機，導致股市全面崩塌。而其「美股死期到」的看淡美股言論更被嘲為「燈神」式預測代表作。因此被冠以「燈神」綽號。但沈振盈生前豁達，表示自己早已見慣世面，並認為大市低殘時「灰心無用，倒不如有策略地慢慢收集」。
在2024年1月31日，沈振盈正式宣佈從證券界退休，辭去訊滙證券行政總裁一職，轉型為財經KOL。他坦言，對於離開傳統證券行業雖感不捨，但證券行工作壓力很大，並在輕微中風後已有辭職打算。其後仍透過網台「Raga Finance財經台」與多位股評人主持節目，分享對股市看法。他於10月23日仍如常與拍檔蔡康年錄製節目。
沈振盈生前近期在直播中表示仍看好後市，預計明年可看至32,000點，長線更直言恒指或有望挑戰40,000點。他表示，大市既未跌穿前期重要低位，亦未達到從高位回撤20%的熊市技術標準，呼籲投資者毋須過分灰心。