旅發局山頂燈影項目引爭議　旅遊零售界盼勿放棄：可延長旅客逗留帶動夜經濟

政府今年初宣布「幻彩詠香江」將由全新光影匯演取代。旅發局原擬於山頂盧吉道及夏力道步行徑引入燈效項目，於每晚7時至10時試行一年，惟項目引發居民及持份者關注。有旅遊和零售業界表示，明白社區對山頂燈效的疑慮，但強調現時本港極需創新旅遊體驗以吸引旅客留港及刺激消費，期望當局能在取得社會共識下完善並推展項目，達致兩全其美。 香港旅遊業議會總幹事楊淑芬向《am730》表示，完全理解附近居民與相關持份者的關注，發展旅遊與照顧社區權益之間必須取得平衡。她知悉旅發局正積極與各持份者溝通，尋求一個兼顧各方訴求的方案。她期待當局繼續研究並完善項目，在取得社會廣泛共識與接受的基礎上順利推展，而非直接放棄此構思。

她又指，香港每天接待來自世界各地的旅客，而隨著旅客需求不斷提升，他們已不再滿足於單純觀賞風景，而是追求更具沉浸感與難忘的旅遊體驗。因此，香港必須在不同景點注入新元素，才能持續保持城市吸引力；山頂作為香港最具代表性的旅遊地標之一，燈影計劃不僅能提升景點的魅力與吸引力，更能有效延長旅客留港時間，進一步帶動周邊餐飲及零售業的消費，讓香港持續維持國際旅遊城市的競爭力。

旅客逗留山頂時間短 香港優質旅遊服務協會主席陳淑芳亦認同，不應直接放棄光影匯演的構思，而是先聽取不同意見再加作調整，「每個新項目都有個過程，去慢慢完善，(現在)有唔同意見未嘗係一件懷事」。她又指，協會旗下開設餐廳的會員面對港人北上和旅客追求體驗變高等情況下，已經營等相當吃力，盼各界一同把事情做好，增加香港旅遊優勢。 陳淑芳續指，山頂雖是很好的旅遊資源，但該會在山頂開設餐廳的會員曾表示，旅客在山頂逗留的時間相當短；因此她認為光影匯演不只可以吸引旅客逗留更長時間，亦可成為港人再次去山頂的誘因。

零售管理協會：「留住港人吸引旅客，須保持新意」 香港零售管理協會主席謝邱安儀則認為，現時香港零售業極需市民留港消費支持，「港人留港消費的當刻，零售業就有起色」。她強調，無論要留住港人還是吸引旅客，最重要是保持新意。她透露，協會早在去年已向政府及旅發局反映，現有的「幻彩詠香江」模式偏舊，未能充分善用香港美麗的夜景，令人惋惜；幸而當局迅速接納意見，並宣布推出全新光影匯演作替代。 謝邱安儀指，協會樂見當局推出新活動為香港注入「新意思」。她指出，全新光影匯演配合「香港繽紛冬日巡禮」在多區舉辦的夜間活動，能吸引港人與旅客夜間到訪，進一步帶動夜經濟。她舉例指，山頂在旅遊旺季雖已吸引不少旅客，但若能輔以光影匯演，定能為區內的零售及飲食業生意帶來更大助力。

談到於山頂盧吉道及夏力道一帶的燈影效果項目引起爭議，謝邱安儀表示，旅發局事前已進行不少調查，形容「做咗嘅準備唔少」，相信爭議是緣於局方「未考慮得曬」；她認為旅發局項目的初衷良好，亦無意引發爭議，如今更展現出聽取民意並積極修改的態度。她呼籲社會各界給予旅發局時間改善並汲取經驗，透過合作找到兩全其美的方案，讓項目良好的本意得以完美呈現。