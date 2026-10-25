青年義工夥更生人士做懷舊西餅 以港式情懷傳遞關懷助重投社會

常言道「浪子回頭金不換」，惟更生人士刑滿出獄後，重投社會往往要面對重重挑戰。一班青年義工團隊以港式糕點作橋樑，教授一眾更生人士製作朱古力三角蛋糕等懷舊西餅，傳遞關懷與接納、支持他們重新融入社會。義工們在與更生人士的交流過程中亦獲益良多，直言猶如上了一堂寶貴的生命教育課。香港中華基督教青年會今日(25日)舉辦嘉許禮，表揚一眾表現優秀的義工團隊，以不同創新服務回應社會需要。

以 懷舊味道 拉近與更新人士距離 一班中學生與大專生組成的義工小隊「義工世界組織」，以宣揚香港文化為核心主題，教授50至60歲更生人士製作香港地道懷舊西餅，如朱古力三角蛋糕、忌廉卷等。組長楊泳彤坦言，團隊成員均為第一次接觸更生人士，起初曾因缺乏經驗而感到緊張與焦慮。幸好在更生人士中心支援及培訓，義工們了解到如何與更生人士交流與須注意事項。活動當日，更生人士親切的笑容成功紓緩了義工的緊張情緒。在製作西餅期間，有更生人士更主動向義工分享其過錯與心路歷程，讓義工深受感動，楊泳彤直言這段經歷如一堂寶貴的生命教育課。

她指出，希望藉由製作香港懷舊味道來拉近彼此距離，讓更生人士重拾昔日情懷，重新投入社會，同時呼籲社會給予更多關注與不同服務，助他們盡快適應社會。

推大灣區保育合作 守護紅樹林生態 青年會亦積極推動大灣區義工發展，透過「美麗灣區義工合作計劃」，連繫香港、澳門、廣州等大灣區伙伴，舉辦淨灘、生態探索、環保講座與義工培訓等，共同推動近岸與海洋環境保育。香港中華基督教青年會烏溪沙青年新村營主任湛國榮表示，紅樹林為香港以致珠江河口其中一個最重要生態系統，具備極高的生物多樣性與保護價值，因此合作計劃亦著重紅樹林保育，期望透過跨地域交流，增進義工對地方歸屬感。

青年會今日舉辨「2025-26年度YM Volunteer嘉許禮」，表揚不同年齡及背景的義工，除了「義工世界組織」外，還包括12位的長者義工組成的「髮．現．愛義剪服務隊」以及8位透過烹飪及正念烘焙連結社群的SEN青年等。香港中華基督教青年會董事兼事工拓展及會員事務委員會主席蘇以葆表示，2025/26年度的登記義工總數達24,510人，創下歷年新高，合共貢獻逾12萬小時的義工服務。他期望透過義工服務鼓勵學生走出課室、走入社區，了解實際需要並發掘自身潛能。