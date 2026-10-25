新皇崗口岸｜凌晨兩小時1200輛車往口岸 入境處料今晚再迎過境高峰

本港昨日有多項大型活動舉行，包括加拿大歌手The Weeknd啟德演唱會、「萬聖月」活動等，新皇崗口岸今日(25日)凌晨出現道路擠塞，公共運輸交匯處大排車龍。政府發言人表示，凌晨零時至2時約有1,200輛車往皇崗，為平常周末的兩倍，警方已啟動應變計劃，私家車輪候過境時間由45至50分鐘，逐步縮短至30分鐘。入境處亦預計，今日黃昏起是旅客返港高峰，晚上至凌晨的人流和車流較多，提醒旅客預留充足時間，有秩序地耐心等候過關。
政府發言人今日(25日)回覆傳媒查詢時表示，由於大部分口岸在啟德體育園大型演唱會結束後已經關閉，加上中環及其他地區舉行萬聖節活動，經皇崗口岸北行車輛及旅客流量顯著增加。今日凌晨零時起首兩小時，共有14,760名旅客過關，最高峰時段有9375人次於一小時內離境。旅客離境大堂所有通道均已提前開放，午夜高峰時段的輪候時間約為5至10分鐘，整體過關情況暢順有序。
車輛方面，周六(24日)晚上11時30分開始，的士及私家車數量顯著增加，至今日凌晨零時起，首兩小時約有1200架車前往皇崗口岸，是平常周末流量的兩倍，新田公路較為繁忙，但車輛均有序前進，車流較慢但並未停滯。
警方即時啟動應變計劃，開放車輛緩衝區以分流車輛，並提前開放車輛離境層及隨車人員檢查大堂的所有車道、通道和櫃枱。在凌晨零時30分的高峰時段，私家車由進入緩衝區至過關的整體輪候時間，約為45至50分鐘，其後逐步縮短至約30分鐘，到凌晨2時車流已消化不需輪候。
政府發言人表示，運輸署已督導相關跨境巴士及專營巴士營辦商，提前做好準備，加強班次服務以增加運力，應付預期出現的跨境人流高峰，保安局亦會繼續聯同入境事務處、香港海關、警務處及相關部門，密切監察口岸的人流車流，按實際情況適時檢討及採取相應措施，並在過關高峰前，提早加開檢查櫃枱和車道，疏導旅客及車輛。
本港今日續有多項大型活動舉行，入境處在社交平台表示，黃昏起為旅客返港高峰，加上市區多項大型活動，皇崗口岸晚上至凌晨的人流和車流預計較多，旅客尤其需要使用人工櫃檯人士，預留充裕時間，並聽從工作人員指示，有秩序地耐心等候過關。入境處亦呼籲，北上旅客盡量乘搭公共交通工具，出發前先查看「口岸通」資訊平台，了解各口岸最新過關狀況及等候時間，選擇合適口岸出行。