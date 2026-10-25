新皇崗口岸｜凌晨兩小時1200輛車往口岸 入境處料今晚再迎過境高峰

本港昨日有多項大型活動舉行，包括加拿大歌手The Weeknd啟德演唱會、「萬聖月」活動等，新皇崗口岸今日(25日)凌晨出現道路擠塞，公共運輸交匯處大排車龍。政府發言人表示，凌晨零時至2時約有1,200輛車往皇崗，為平常周末的兩倍，警方已啟動應變計劃，私家車輪候過境時間由45至50分鐘，逐步縮短至30分鐘。入境處亦預計，今日黃昏起是旅客返港高峰，晚上至凌晨的人流和車流較多，提醒旅客預留充足時間，有秩序地耐心等候過關。

政府發言人今日(25日)回覆傳媒查詢時表示，由於大部分口岸在啟德體育園大型演唱會結束後已經關閉，加上中環及其他地區舉行萬聖節活動，經皇崗口岸北行車輛及旅客流量顯著增加。今日凌晨零時起首兩小時，共有14,760名旅客過關，最高峰時段有9375人次於一小時內離境。旅客離境大堂所有通道均已提前開放，午夜高峰時段的輪候時間約為5至10分鐘，整體過關情況暢順有序。