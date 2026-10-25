好人好事｜女子街頭暈倒　咖啡店員秒送七喜糖水　網民大讚應變見義勇為

日前有網民在社交平台分享一宗好人好事。事件發生在荃灣如心廣場附近，一名女子突然在路上倒下，樓主隨即主動詢問其是否需要報警。同行男子表示不用，樓主於是二話不說，衝入附近的「Espresso Alchemy」咖啡店求助，詢問可否提供糖水應急。店員獲悉後拿出七喜讓途人帶去救人。
樓主指，疑似咖啡店店長的職員及後更親自搬出椅子，邀請暈倒女子及同行男子入店休息，並調配純水加糖給女事主；期間商場職員亦主動上前關切，詢問是否需要提供輪椅。樓主隨後亦打算回店內為七喜埋單，店方則大方表示「唔洗」。最終事主看到女事主情況好轉並需要休息空間後，便與男朋友默默離開。
樓主將經歷分享至社交平台，坦言事後回想仍有少許「後怕」，「行到佢身邊一個活生生嘅人突然無意識，畢嬲都係先解決問題，然後先識得驚，好彩真係無事！」同時不忘大讚 Espresso Alchemy如心廣場分店的應變能力與見義勇為。
網民讚「好有愛」
事件曝光後，不少網民紛紛大讚咖啡店及熱心途人的善舉，不少網民留言指「好有愛」、「欣賞！ 希望多D同理心既人」，更有人分享自身經歷指，自己過去曾在太和商場因低血糖突然蹲下，幸獲熱心途人向附近的「南北行」職員求助；店家隨即邀請她入內休息，該名途人更特地買來一條吉百利朱古力堅持送給她補充能量，令她大感溫暖並銘記至今，感嘆「香港人特別是大埔街坊真的十分熱心助人」。