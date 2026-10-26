上周六晚灣仔街頭暈倒送院不治 著名股評人沈振盈離世

人稱「沈大師」的著名股評人沈振盈於上周六(24日)晚離世，享壽66歲。消息指，沈振盈當晚在灣仔街頭暈倒送院，送院搶救不治。據悉，沈振盈生前患有心臟病及糖尿病，需定期複診；亦曾有小中風病史。 沈振盈胞妹昨於網上發出訃聞，指兄長一生奉獻香港金融證券行業，投資課程學生桃李滿門，深知大家對其愛戴與敬重，感謝同學一直以來對他的關心與陪伴。目前家屬正着手處理沈振盈的身後事，關於後續的喪禮及追思安排，待落實細節後，會再向外公布。

據了解，沈振盈上周六(24日)晚7時與友人於灣仔聚會後離開，在駱克道突然暈倒，有途人發現後報案求助。救援人員接報到場，將他送往律敦治醫院搶救，延至當晚約9時證實不治。 沈振盈於1987年畢業於中文大學工商管理學院，其後投身證券界，2000年起撰寫專欄及參與財經節目股評工作。2007年，他曾提出「一股不留」的投資觀點，呼籲散戶全面清倉，當時受到爭議，惟2008年金融海嘯爆發，股市急挫，其預測被認為一語成讖，自此獲封「沈大師」，亦有「燈神」之稱。

上周五出席網台節目精神不俗 他在2024年1月宣布退休，辭去訊匯證券行政總裁一職；當時他坦言，雖然離開傳統證券行業感不捨，但證券行工作壓力很大，加上在輕微中風後已有辭職打算。但沈振盈之後仍不時參與股評節目。沈振盈於上周五如常現身YouTube頻道「RagaFinance」，與蔡康年一同主持直播節目《錢錢錢打到嚟》，鏡頭前他精神不俗。 在離世前，他近期直播節目中，仍看好後市，並預計明年可看至32,000點，長線更直言恒指或有望挑戰40,000點。他表示，大市既未跌穿前期重要低位，亦未達到從高位回撤20%的熊市技術標準，呼籲投資者毋須過分悲觀。