皇崗口岸凌晨逼爆 人流車流倍增 業界憂節慶盛事加劇擠塞

新皇崗口岸於本月12日啟用，繼重陽節假期出現人龍「逼爆」的場面後，受萬聖節活動及演唱會帶動跨境人流影響，口岸前晚至昨晨再現北上高峰。口岸公共運輸交匯處大排長龍，旺角前往皇崗的直通巴站同樣出現「打蛇餅」情況。有內地旅客直言「人太多，不來了」。直通巴業界及立法會議員均關注新皇崗口岸交通承載能力，指隨着本周末萬聖節、美酒佳餚巡禮等大型活動，以及年底除夕、元旦等節慶接踵而至，口岸交通擠塞及人流車流壓力恐進一步加劇，促當局盡快召開跨部門會議商討應對方案。

社交媒體不少帳戶昨流出不同影片及相片，口岸公共運輸交匯處有大量私家車打蛇餅，有影片拍攝者發現，昨凌晨1時車龍未見消退，更有不少司機索性落車等候。至於旺角前往皇崗的直通巴站的人龍「見首不見尾」。有等候近一小時的旅客直言，雖然「香港很好玩，等車時間尚可接受」，但坦言「人太多，體驗一次就不會再來了」。 政府發言人回應指，受啟德體育園大型演唱會散場，以及中環等地萬聖節活動影響，前晚午夜後經皇崗口岸北上的旅客及車輛數目顯著增加。北行旅客方面，昨凌晨零時至2時，共14,76名旅客過關，較皇崗口岸/落馬洲管制站過往同期增212%；其中凌晨零時至1時最高峰期，更有9,375人次離境，增加176%。發言人指，L5層旅客離境大堂所有通道均已提前開放，午夜高峰時段輪候過關時間約5至10分鐘，整體運作大致暢順。

半夜1200輛車湧皇崗 車流方面，昨晚11時半起大批的士及私家車前往皇崗口岸，至凌晨零時至2時約有1,200輛車抵達，為平常周末兩倍。警方一度啟動應變安排及開放車輛緩衝區分流，高峰期私家車由進入緩衝區至完成過關需時約45至50分鐘，其後逐步回落，至凌晨2時已基本消化車龍。 政府發言人指，因應本港不同活動，運輸署已督導跨境巴士及專營巴士營辦商加密班次。其中城巴SP12特別線於凌晨12時10分開出尾班車，順利接載現場候車乘客離開。 政府發言人強調，為應對周末及大型活動後的出入境需求，保安局已聯同口岸部門及運輸署在皇崗口岸設立前方指揮站，加強跨部門協調。

陳國基籲旅客提前規劃 政務司長陳國基昨早完成東莞行程後，他在回港途中到深圳灣口岸和皇崗口岸實地視察。他指示，保安局全力確保口岸安全有序，並於高峰前及早加開通道疏導人車流。他亦要求運輸及物流局協調公共交通營辦商預留足夠車輛與人手，按客流靈活調配。他提到，大型盛事帶動跨境交通模式轉變，呼籲旅客提前規劃並錯峰出行。 香港非專利巴士聯會主席蔡順基表示，因應新口岸開通，業界已與政府溝通加強運力，部分路線深夜班次已由15分鐘加密至5分鐘一班。惟周六晚上因有大量跨境私家車湧入，導致道路嚴重擠塞，跨境巴士與的士均無法及時折返市區接載乘客。他強調，除夕與元旦等節慶將至，若當局不盡快做好準備，屆時車流恐比日前更為誇張。

議員倡設更多24小時通關口岸 立法會議員姚柏良則指出，皇崗口岸是目前唯一連通深圳的24小時通關口岸，因此跨境私家車在深宵時段集中使用該口岸，進一步加劇擠塞，「大量車輛同時湧入，加上部分司機不熟悉路況、車速較慢，容易引致交通癱瘓」。他提到，本周末除萬聖節活動外，更有「香港美酒佳餚巡禮」等盛事，預計交通將更加繁忙；籲當局盡快召開跨部門會議商討應對方案，長遠可考慮增設更多24小時通關口岸。