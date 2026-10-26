網上熱話｜六旬母沉迷內地AI短劇日睇15小時　網民呻似吸毒訴苦引共鳴

內地AI微短劇近期大行其道，不少長者沉醉其中。有網民在社交平台吐苦水，指六旬母親近期沉迷收看AI短劇，每日最多花費15小時「煲劇」，情況如吸毒「沉迷咗落去」」，即使多次勸阻亦不不獲理會，樓主向網民求助，希望集思廣益如何才可令母親「醒覺」。帖文一出引來共鳴，大批網民紛留言指身同感受，樓主亦嘆「原來全香港嘅老豆老母都係咁」。

該名於歐洲居住的網民在社交平台Threads發文，透露63歲的母親自從數月前在社交平台接觸到內地AI短劇後，「就好似吸毒咁沉迷咗落去」，每天起床第一件事到晚上睡覺前，都要看類似「窮小子逆襲一夜致富」劇情的微短劇，無論是現代還是古裝劇，每天至少花費13至15個小時，沉迷程度幾乎佔據生活，「出街飲茶食飯、煮緊早餐煮緊晚餐、洗緊衫、屙屎都要繼續睇」，而戴耳機的情況則更嚴重，「就好似助聽器咁，永遠都除唔到落嚟」。 「明知係AI但就係不能自拔」

樓主稱曾多次勸諭母親，「我話呢啲係精神鴉片，係AI毒藥，佢都唔覺得有問題。」樓主亦質疑AI短劇劇情重複，演員全是重複的AI面孔，認為母親只是喜歡那種掌握一切及預知萬物的感覺，深感這種不健康行為會令思想變差，更發文向網民求助「點樣令佢醒」，他又指母親「佢明知係AI。但係就係不能自拔」、「本身個人好摺，社交圈子好細」、「我寧願佢好似以前咁每日玩一兩個鐘頭Candy Crush」。

「地鐵成排長輩都喺度睇緊」 帖文曝光後引起網民熱議，有人留言指出街亦多了長者觀看，其家中長者亦有相同情況，「My mum too!!!好彩仲未發展到出街都睇，但係屋企就睇全日，食飯沖涼都睇，塞住耳仔我講咩都聽唔到，聽到d又話我係度啱啱沉沉 講嘢，我返工唔係屋企無辦法控制佢」、「我兩老都係同佢哋出去飲茶，係咁掛住睇手機啲AI短劇」、「巴士地鐵好多大叔阿伯姨婆三姑追住睇」、「有一次搭地鐵，見到成排長輩都喺度睇緊AI短劇」、「依家周圍個個都睇，我公司入面啲姨姨睇到上晒腦，日開夜開（搭𨋢/喺公司休息又開到大大聲）」、「我老豆耳機都唔戴日日嘈生哂，聽來聽去都係嗰啲音效，入面啲人講野又大聲，喺屋企都算，出到食飯又係咁，有時真係想搵窿捐」，亦有網民提出「戒毒」建議，「所有既上癮都係因為現實生活俾唔到滿足感，如果本身既生活係充實，又點會花時間睇短片，所以個問題係你媽媽仲會唔會培養一d 興趣或者social life」、「帶佢出街或者參加一啲興趣班，遠離手機」。

不過，亦有網民認為長者生活苦悶，看短劇只為消遣，「人地年紀都大啦，想睇咩咪睇咩囉。你咁做同啲家長唔比小朋友睇卡通片有咩分别，人地鐘意睇得開心就得」、「可能佢寂寞！我都係人老母，我都有睇，但唔好沉迷，我會每日都要做運動去保持體力。」