匠心築夢 青年領航 建造業新世代以創新技能重塑未來

香港建造業的未來，正掌握在一群充滿熱誠、創意與夢想的年輕人手上。建造業議會早前舉辦以「匠心築夢．青年領航」為主題的主席午餐會，齊集多位青年領袖、建造業新世代，以及剛於第48屆世界技能大賽中為港爭光的得獎選手，共同探討成長歷程、工匠精神及建造業的全新機遇。 世界技能大賽報捷 青年精英展現國際水準 在今屆世界技能大賽中獲得優異獎的香港代表隊選手，展現出極高的專業質素。建造業議會主席何安誠教授工程師讚揚一眾得獎選手將工匠精神發揮得淋漓盡致，並提及議會推行「以賽促教」的系統化訓練，提供心理及職業輔導，有助選手在面對國際高壓比賽氣氛時沉著應戰、靈活應變。

焊接項目獲獎選手謝渝樂分享，長時間嚴格訓練讓他學會獨立檢查與精準調整工件參數，紮穩根基期望將來成為獨當一面的大師傅。他亦寄語年輕人，遭遇挫折時絕不能輕言放棄，只要找到自己的熱愛並投入時間，終能開創屬於自己的出路。

混凝土建築項目獲獎選手黃道港與尹子浩，講述比賽期間面對突發意外的應變過程。黃道港表示，在面對極大壓力時，正是工匠精神中的「匠心」支撐著他沉著應對，專注於眼前的每一步操作。尹子浩則指出，參加大賽讓他超越原本單一的技術範疇，由只懂紮鐵，到現在掌握彈線、模板、平水等多項工藝，並發現了自己在木工領域的天賦。他鼓勵同輩人生是要靠自己勇敢去闖，隨時有更多得著。

油漆及裝飾項目獲獎選手羅澤森從昔日的浮躁轉變為賽場上的沉穩大師，展現出自律與責任感。他表示，憑著「證明自己可以做到」的堅定信念支撐全場，即使臨場面對比賽材料突變的考驗，亦能迅速調整心態奪得佳績。

嚴守工匠精神與安全文化 科技賦能轉型 建造業議會主席何安誠教授工程師在午餐會中引述國家政策，鼓勵香港建造業培育新一代工匠，以「技能報國」的精神打造值得傲視國際的優秀工程。他同時強調「匠心、匠魂、匠技、匠行」四大維度的重要性。他指出，業界必須落實動態風險評估，並推動工程人員應用CIC AI助理（建造安全）等創新科技。透過將科技與智慧建造結合，不僅能將安全風險降至最低，更有助提升施工質素，建立大眾對建造業的信心。

青年領袖多元探索 由學生學徒成長為專業人才 活動亦匯聚了多位來自不同崗位的青年代表，包括協興建築有限公司高級經理呂穎姿與副工程項目經理梁宇傑分享「組裝合成」建築法（MiC）與智慧建造應用、大灣區交流青年領袖麥穎沖探索灣區發展；天和工程有限公司副總經理曾建成、香港建造商會青年理事會召集人梅浩全、註冊專門行業承造商聯會青年委員會副主席陳志彬，以及香港建造業分包商聯會青年代表蘇天銘等。 各位青年領袖和業界新世代分享了自己由學生、學徒一步步升級，最終成長為專業人士的勵志故事。每一份累積的經歷都是最堅實的基石，詮釋了「匠心築夢」的精神——只要肯學肯拼、堅守初心，夢想終能築起宏偉的藍圖。