新華富邨第一期預計提早6年落成 房委會：2034年下半年入伙

華安樓及華樂樓用地可提早釋放，新華富邨第一期預計可提早6年，於2034年落成。(資料圖片)

房委會就華富邨重建計劃最新進展向南區區議會提交文件，表示由於華安樓及華樂樓用地可提早釋放，新華富邨第一期預計可提早6年，於2034年落成。根據房委會擬訂的第一期發展方案，新華富邨第一期擬建3座住宅大樓，樓高26至48層不等，提供約1760個單位及社福設施，以接收重建計劃第三期華翠樓及華景樓的居民，預計於2034年下半年入伙。

文件指出，新華富邨第一期地盤面積約1.5公頃，同時將保育活化現有的華富（一）商場與「榕樹頭」，成為新華富邨的社區文化廣場，提供社福設施、戶外庭院、有蓋公共空間及華富歷史資料館等，讓華富邨的社區文化繼續承傳。

華富北邨於今年底完工

而五個薄扶林南公營房屋發展計劃接收屋邨的建築工程正按序推展，當中華富北邨於今年底完工，華安樓及華樂樓的居民將陸續遷入，預計華安樓及華樂樓可於明年第三季清空，屆時可開展清拆工程，興建新華富邨第一期。其餘四個薄扶林南接收屋邨將於2028至2031年陸續落成。