新華富邨第一期預計提早6年落成 房委會：2034年下半年入伙

房委會就華富邨重建計劃最新進展向南區區議會提交文件，表示由於華安樓及華樂樓用地可提早釋放，新華富邨第一期預計可提早6年，於2034年落成。根據房委會擬訂的第一期發展方案，新華富邨第一期擬建3座住宅大樓，樓高26至48層不等，提供約1760個單位及社福設施，以接收重建計劃第三期華翠樓及華景樓的居民，預計於2034年下半年入伙。
文件指出，新華富邨第一期地盤面積約1.5公頃，同時將保育活化現有的華富（一）商場與「榕樹頭」，成為新華富邨的社區文化廣場，提供社福設施、戶外庭院、有蓋公共空間及華富歷史資料館等，讓華富邨的社區文化繼續承傳。
華富北邨於今年底完工
而五個薄扶林南公營房屋發展計劃接收屋邨的建築工程正按序推展，當中華富北邨於今年底完工，華安樓及華樂樓的居民將陸續遷入，預計華安樓及華樂樓可於明年第三季清空，屆時可開展清拆工程，興建新華富邨第一期。其餘四個薄扶林南接收屋邨將於2028至2031年陸續落成。
為騰出更大地塊以配合新華富邨第一期發展，房委會建議將現有於華安樓和華樂樓之間的一段華富道重新訂定路線，預計於明年初刊憲，於2028年中開展工程，由於需分段進行以減低交通影響，預計道路重建工程會於2034年竣工。