食環衞生督察拒分六合彩獎金　14名同事入稟追討2891萬

食環署衞生督察凌浚庭涉聯同14名同事投注六合彩後，拒平分3,312萬元彩金。14名同事入稟高等法院，向被告追討2,891萬元。
14名同事入稟高等法院，指控凌浚庭違反協議，無按出資比例分配彩金，並私吞彩金。原告指按出資比例計算，凌浚庭應只獲分配約421萬元。原告要求法庭頒布禁制令，禁止被告或其代理人處置涉案彩金，並要求法庭下令被告向同事歸還帳戶中約2,891萬元。
根據入稟狀，原告中最高職級、食環署高級總監鮑仲安在今年4月至5月期間，發起一起投注六合彩，以建立團隊士氣。被告自告奮勇代表團隊買六合彩，各人可以自行挑選幸運號碼。首次買六合彩獲得1,760元彩金，當時眾人認為彩金不大，但象徵幸運，一致決定保留彩金用作購買未來期數的六合彩。後來資金耗盡，眾人重新出資。有兩名同事離開，亦有3名新同事加入，組成15人買六合彩群組。
至今年9月2日，鮑仲安再發起買六合彩，原告各出資20元至300元不等，被告則聲稱出資210元。被告以「3膽拖10腳」及「3膽拖11腳」的方式買兩張六合彩彩票，並透過WhatsApp向部分原告傳送購買彩票的截圖。
被告刪除彩票截圖
但在9月5日發現中了半注六合彩50週年金多寶頭獎後，被告在WhatsApp刪除彩票截圖。兩日後向同事稱：「其實你哋都唔知我買咗咩號碼，我可以唔分畀你哋」；「如果我中咗一注6,000幾萬，我就走咗㗎啦。而家中咗半注3,000幾萬，我憑良心分畀你哋」眾人要求被告出示中獎彩票不果，被告突然指實際注碼為2,000元，將會休假到9月13日才處理。
原告分別為食環署高級總監鮑仲安；副統籌主管區慧霞、陳耀華；衞生總督察甄嘉傑、楊永智；高級衞生督察曾慶東、陳志健、林達智、郭蓓拉；衞生督察彭榮廣、馮子謙、陸焯兒，12人均為食環署街市活化組的現職人員。餘下兩名原告為鄧勵德及馬智宏。