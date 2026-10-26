「物流科技博覽2026」本周四開幕 探討AI低空經濟機遇

由生產力局主辦的「物流科技博覽2026」將於本周四(29日)九龍塘創新中心舉行。活動以「智慧驅動轉型，領航物流新未來」為主題，有逾50家物流、供應鏈及創科企業，並邀請到多位物流業界領袖及專家參與論壇分享，為業界掌握物流科技最新發展趨勢。
博覽展示的範疇包括人工智能及大數據分析、智慧倉儲與機械人、自動化供應鏈管理系統，到跨境電商物流、綠色物流、新能源運輸，以及無人機配送等創新方案。參與的品牌及機構包括順豐數智供應鏈、香港海關、香港郵政和海獅機械工業(HSM)等，展示物流業數碼轉型及智能營運的創新方案。
除展覽區外，大會亦安排10場專題論壇及技術分享，聚焦人工智能、供應鏈數碼化、跨境電商、低空經濟及物流創新等熱門議題。開幕研討會「物流智慧工具：實用AI應用案例與分析」邀請到團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺先生主持，與香港理工大學航運及物流講座教授兼物流及航運學系暫任系主任黎基雄教授、香港付貨人委員會執行總幹事何立基先生 MH, JP、香港運輸物流學會會長張泰業先生及MG Ship行政總裁張淑明女士，共同探討人工智能如何提升物流運作效率、推動供應鏈數碼轉型，以及助力香港建設智慧物流樞紐。
此外，多位來自天利國際實業、ShipAny、Tradelink、Axis Communications及GS1 Hong Kong等企業的專家，將分享真實商業案例，讓參觀人士深入了解數字孿生、跨境電商、供應鏈可視化及AI物流應用。活動免費入場，現正接受公眾網上預約登記。