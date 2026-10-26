「物流科技博覽2026」本周四開幕 探討AI低空經濟機遇

由生產力局主辦的「物流科技博覽2026」將於本周四(29日)九龍塘創新中心舉行。活動以「智慧驅動轉型，領航物流新未來」為主題，有逾50家物流、供應鏈及創科企業，並邀請到多位物流業界領袖及專家參與論壇分享，為業界掌握物流科技最新發展趨勢。

博覽展示的範疇包括人工智能及大數據分析、智慧倉儲與機械人、自動化供應鏈管理系統，到跨境電商物流、綠色物流、新能源運輸，以及無人機配送等創新方案。參與的品牌及機構包括順豐數智供應鏈、香港海關、香港郵政和海獅機械工業(HSM)等，展示物流業數碼轉型及智能營運的創新方案。