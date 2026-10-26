2020年七一遭圍毆刺臂　防暴警索償逾31萬：覺有機會當場殉職

2020年7月1日下午，《港區國安法》剛生效後銅鑼灣維多利亞公園附近發生非法集結事件，一名防暴警在天后高士威道近皇仁書院對開遭多人襲擊，更有人用軍用摺刀刺向其左上臂，該受傷警員就其「痛楚、痛苦及喪失生活樂趣損失」、醫療費等，向施襲者索償逾31萬元，案件今日（26日）在區域法院開審。該警員作供指遇襲當刻感恐懼，稱「覺得有機會於現場殉職」，事後每逢經過高士威道亦會憶起當時片段，對案件感屈辱。法官羅麗萍聽畢陳詞，把案件押後在3個月內頒下判詞。

原告雷俊傑，被告為黃鈞華。黃今天無到庭，他今天缺席及沒有派任何代表到庭。黃在2022年承認有意圖而傷人和暴動罪，判囚5年。原告方指，原定就審前收入及升職機會等索償約100萬，現則僅就「痛楚、痛苦及喪失生活樂趣損失」索償22萬及9萬元醫療費，及加重損害等賠償。官質疑原有索償金額不合理地誇大，「開天殺價寫出嚟係無意思㗎」，可能使被告人卻步，導致和解等程序無法順利進行，變相浪費法庭時間和資源。

2020年7月1日，一名防暴警在天后高士威道近皇仁書院對開遭多人襲擊，更有人用軍用摺刀刺向其左上臂(學媒新聞提供)

原告雷俊傑供稱，2020年7月1日下午維園附近發生非法集結事件，他到場執勤及作出拘捕行動，與兩名疑犯糾纏期間，被人箍頸及用雨傘拍打，他突然感到左肩後方刺痛，其後左手無力。他又指，當時遭逾十人圍毆，頭、背及腰均被襲擊，亦有磚頭擊中其右腳，其後頭暈及一度不支倒地，重新站起來後仍感全身乏力，步行回皇仁書院附近會合同事，而意識到其左肩處仍在流血，最終半件制服染血。

2020年7月1日，一名防暴警在天后高士威道近皇仁書院對開遭多人襲擊，更有人用軍用摺刀刺向其左上臂(學媒新聞)

原調往衝鋒隊 改任公共關係科「感落差」

他及後須送院接受手術縫合撕裂的肌肉，往後做了15次物理治療，3個月後才結束療程，並獲處方「輕工」至2020年12月，並於2022年完全康復。

雷稱他受傷後左肩活動受限制，力量變弱。他本來在所屬機動部隊解散後調往衝鋒隊，但因本案改為任職公共關係科至今。對於不能到前線工作，雷稱「感落差」，因他較喜歡行動組，但雖然他現時已康復，但因警隊擔憂其安危，故仍安排他負責後勤工作。

雷供稱自己在眾目睽睽之下遭圍毆及用刀刺傷，「覺得受到好大屈辱」，又指在曾於當刻感恐懼：「覺得有機會喺現場殉職。」至今每次回到案發地，都會憶起當日片段。