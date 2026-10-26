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出版：2026-Oct-26 17:57
更新：2026-Oct-26 17:57

首屆北都馬拉松1.5萬跑手參賽 派$50食肆優惠券冀帶旺區內經濟

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劉業強希望跑手能享受北區好山好水，沿途亦有市民為跑手打氣。(蘇文傑攝)

劉業強希望跑手能享受北區好山好水，沿途亦有市民為跑手打氣。(蘇文傑攝)

新界鄉議局主辦的首屆「北部都會區馬拉松」，將於下周日(111)舉行，吸引約1.5萬名跑手報名參賽。賽事設四大項目貫穿新界各區，更首度開放粉嶺繞道予跑步賽事使用，讓跑手揮灑汗水之餘，亦能體驗北都沿途風光。鄉議局表示，賽道周邊小店眾多，大會將向跑手派發50元食肆優惠券，可於上水區指定食肆使用，期望藉此帶旺區內經濟。

今次賽事設有全馬、半馬、10公里及1,600米四大項目，全馬及半馬均設有挑戰組與體驗組，吸引約15,000人報名參加。全馬挑戰組於清晨630分起跑，體驗組於清晨640分起跑，起點於沙田石門新界鄉議局大樓，途經吐露港海濱長廊、大埔林村河、大埔康樂園及龍山隧道，以粉嶺繞道為終點；半馬則由香港科學園出發，挑戰組於清晨615分起跑，體驗組分兩批於上午8時及820分起跑，同樣以粉嶺繞道作結。

此外，10公里賽事於粉嶺繞道舉行；1,600米賽事則於北區運動場進行，設有個人組及親子組。大會於比賽當日將提供指定尺寸行李寄存袋，跑手須於起跑前3045分鐘辦妥，完成賽事後步行往北區運動場取回行李。

陳冠英指盼藉「票尾經濟」帶動當區消費。(蘇文傑攝) 警方呼籲參賽者賽後儘量利用公共交通工具離開。(蘇文傑攝) 新界鄉議局主辦的首屆「北部都會區馬拉松」，將於下周日(11月1日)舉行。(蘇文傑攝)

賽道貫穿新界各區 沿途有市民打氣

新界鄉議局主席劉業強表示，賽道貫穿沙田至上水等新界各區，希望跑手能享受北區好山好水，沿途亦有市民為跑手打氣。他指出，由於北部都會區正進入基建黃金期，元朗與河套區現時有大量工程進行中，因此今次賽事路線未能涵蓋整個北都，大會抱持穩妥態度，冀首次賽事順利舉行。

全馬、半馬及十公里首五名跑手可獲獎盃及獎金，完成賽事跑手亦可獲得完成獎牌等紀念品。賽事統籌代表陳冠英表示，選手包內含有50元優惠券，僅限當日使用。大會已與上水區約40間食肆合作，參與食肆亦會張貼相關海報，預料約半數跑手將使用優惠券，盼藉「票尾經濟」帶動當區消費。

各賽事項目路線圖：

北都馬拉松2026 全馬路線圖 北都馬拉松2026 半馬路線圖 北都馬拉松2026 10公里路線圖 北都馬拉松2026 1600m路線圖

賽前加強巡邏  提醒車場狗主看管狗隻

被問及會否就近期發生的多宗狗咬人事件採取額外措施，陳冠英回應指，早前已提醒沿途車場狗主妥善看管狗隻，賽前數天大會巡邏隊亦會前往賽事路線視察，確保安全。

為配合賽事進行，警方將於比賽當日凌晨2時起，在沙田石門一帶路段實施分階段封路或交通改道，預計早上8時在安全情況下解封；粉嶺繞道南行段及龍山隧道北行，則會由凌晨3時起分階段封閉，賽後按實際情況解封。

警方呼籲駕駛人士及單車使用者留意現場改道指示，並聽從警務人員及工作人員指引；同時建議參賽者及前往觀賽的親友，賽後儘量利用公共交通工具離開。

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