【繞場一週】馬會支持香港大學賽馬會環球企業可持續發展研究所 連繫全球領袖及專家

由香港大學經管學院創辦，香港賽馬會慈善信託基金捐助成立的香港大學賽馬會環球企業可持續發展研究所（「研究所」）於10月22日於西九文化區圓滿舉辦「2026可持續發展高峰會：全球領袖對話」。今年的高峰會匯聚世界各地逾200位來自業界、學術界及政府的領袖和專家，深化可持續發展議題上的國際交流和對話，共同探討應對環境及社會挑戰的實踐方案。高峰會亦設網上直播，將相關討論延伸至香港及其他地區的受眾。

出席的嘉賓包括香港特別行政區行政會議非官守議員召集人葉劉淑儀、香港賽馬會董事陳衍里醫生、香港大學校長張翔教授、以及港大經管學院院長蔡洪濱教授等。曾任比利時首相及經濟合作與發展組織（OECD）副秘書長的伊夫．萊特姆（Yves Leterme）亦應邀出席，並發表開幕主題演講。