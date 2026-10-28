【繞場一週】馬會支持香港大學賽馬會環球企業可持續發展研究所 連繫全球領袖及專家

由香港大學經管學院創辦，香港賽馬會慈善信託基金捐助成立的香港大學賽馬會環球企業可持續發展研究所（「研究所」）於10月22日於西九文化區圓滿舉辦「2026可持續發展高峰會：全球領袖對話」。今年的高峰會匯聚世界各地逾200位來自業界、學術界及政府的領袖和專家，深化可持續發展議題上的國際交流和對話，共同探討應對環境及社會挑戰的實踐方案。高峰會亦設網上直播，將相關討論延伸至香港及其他地區的受眾。
出席的嘉賓包括香港特別行政區行政會議非官守議員召集人葉劉淑儀、香港賽馬會董事陳衍里醫生、香港大學校長張翔教授、以及港大經管學院院長蔡洪濱教授等。曾任比利時首相及經濟合作與發展組織（OECD）副秘書長的伊夫．萊特姆（Yves Leterme）亦應邀出席，並發表開幕主題演講。
香港賽馬會董事陳衍里醫生在致辭中提到，可持續發展是馬會慈善信託基金九大慈善策略範疇之一，對改善香港的宜居性及市民的長遠福祉至關重要。
除了高峰會上的精彩討論外，活動亦體現了研究所促進跨界別協作的使命，匯聚學術界、業界及政策制定者，共同應對社會面對的環境及社會挑戰，支持香港的長遠可持續發展。2024年，馬會慈善信託基金捐助逾4億2,600萬港元支持設立研究所，致力推動可持續發展及環境、社會和管治（ESG）領域的研究、知識交流、人才培育與跨界別協作，並促進研究成果及創新理念轉化為可行方案。
Jessie知道，馬會亦支持研究所設立四個香港賽馬會基金教授席，涵蓋經濟學、會計學、金融及創業學。透過匯聚來自不同領域的國際傑出學者，研究所致力提升學術水平、促進知識交流，並推動將研究成果轉化為具影響力的政策建議及實際方案，為建設更宜居、更具韌性及可持續發展的社會作出貢獻。
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