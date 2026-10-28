【小編實測】新皇崗口岸｜實測三間漫遊服務 1O1O黃金漫遊整體速度表現較佳 發掘福田新體驗

新皇崗口岸正式啟用，小編特地親身體驗新關口、順道北上消費、吃喝玩樂。由導航、查閱交通資訊、召喚網約車、到搜尋餐廳評價，旅途上的每一步都離不開手機及流動網絡。小編今次全程使用1O1O黃金漫遊，並交由1O1O私人助理規劃行程，按建議路線從新皇崗口岸出發，暢遊福田商圈。
1O1O客戶可尊享免費黃金漫遊服務。於中國內地、日本、南韓、台灣、泰國，以至加拿大等11個熱門地區使用漫遊服務時，可獲當地合作流動網絡營運商優先分配黃金頻譜及額外網絡資源，享受「含金量極高@」，即更高速、穩定及流暢的數據漫遊體驗。
【出發：新皇崗口岸】
小編當日下午出發，過關過程流暢迅速，一地兩檢比以往更方便。由於新皇崗口岸位於內地境內，出發前謹記預先開啟數據漫遊，確保過關時手機能夠連接網絡。
想暢遊中國內地、日本、韓國、新加坡、馬來西亞及新西蘭等15個亞太地區#，可考慮限時推出的1O1O亞太區「數據漫遊日數通行證」組合（有效期12個月）。每張通行證平均只需港幣24元（港幣480元／20張），即可無限任用5G漫遊數據，並享首1GB全速*，以及免費享^ Club Care全年旅遊保險，保障額高達港幣1,000,000元（參考價值：港幣2,116元）。每張通行證有效期為24小時，可與家人朋友分享使用。請即透過1O1O app選購：https://d.1010.com.hk/iVPq
若沒有購買內地電話卡或未開通漫遊服務，亦毋須擔心。新皇崗口岸大樓5樓（往深圳方向）及4樓（往香港方向）均設有免費Wi-Fi，供市民連接網絡。
小編於新皇崗口岸內即場比較三種數據漫遊方案的網絡表現，實測結果如下：
1O1O黃金漫遊
其他5G漫遊儲值卡
其他網絡營運商漫遊服務
下載速度
258Mbps
104Mbps
233 Mbps
上載速度
80.4Mbps
37.8Mbps
69.4 Mbps
整體而言，1O1O黃金漫遊的下載及上載速度均較其他漫遊服務為高，即使身處人流較多的口岸室內環境，小編瀏覽網頁、查閱交通路線及使用地圖時，仍能享有流暢體驗。
【第一站：KK ONE沃爾瑪 北上掃貨新熱點】
在1O1O私人助理的推薦下，小編第一站來到福田區KK ONE購物中心。商場距離新皇崗口岸只需約20分鐘車程，交通十分方便。商場內的沃爾瑪（Walmart）於10月11日正式開幕，佔地逾3,000平方米。有別於一般會員制超市，顧客毋須登記即可入場，開幕後迅速成為當地人及港人北上掃貨的新熱點。
到訪當日現場人流不絕，不少顧客推着購物車選購商品。小編亦趁逛商場期間，即場測試及比較三種數據漫遊方案的網絡表現。
1O1O 黃金漫遊
其他5G漫遊儲值卡
其他網絡營運商漫遊服務
下載速度
243Mbps
62.3Mbps
9.68Mbps
上載速度
11.3Mbps
52.6Mbps
1.72Mbps
實際使用期間，無論搜尋商場資訊、查看餐廳資料，還是開啟地圖導航，1O1O 黃金漫遊的整體反應都相當流暢。1O1O黃金漫遊可讓客戶無縫連接中國內地頂尖流動網絡營運商的網絡，即使在人流較多的商場環境，連線表現依然穩定。
除了使用數據漫遊，KK ONE及Walmart亦提供免費Wi-Fi。不過，近年網絡詐騙層出不窮，隨意連接公眾Wi-Fi或存在安全風險，不法分子可能透過假冒公共Wi-Fi盜取個人資料。1O1O致力為客戶提供更全面的網絡防護，現有客戶可免費使用Norton 360（手機防毒連VPN），享有Wi-Fi安全、裝置安全及網頁防護功能，協助抵禦網路威脅及網上詐騙，加強保障手機及個人資料安全。
小編即場連接公共Wi-Fi後，亦利用Norton 360檢查Wi-Fi狀況。除了評估網絡安全程度，相關功能亦有助識別可疑網絡及潛在風險。特別是需要登入帳戶或進行電子支付時，預先了解Wi-Fi連線狀況，使用時自然更安心。
【第二站：COCO Park 福田人氣商圈】
第二站，小編來到同樣位於福田的星河COCO Park。商場距離新皇崗口岸只需約20分鐘車程，是香港遊客的熱門打卡及消費地點。除了雲集人氣餐廳和商店，商場亦設有較多戶外休閒空間，不少人會坐在戶外廣場聊天或休息。小編亦趁休息時間，搜尋商店及美食資訊，同時也比較三種數據漫遊方案的網絡表現，1O1O的下載表現依然為最快。
1O1O黃金漫遊
其他5G漫遊儲值卡
其他網絡營運商漫遊服務
下載速度
187Mbps
128Mbps
20.8Mbps
上載速度
19.1Mbps
49.4Mbps
26.6Mbps
【第三站：COCO Park大鴿飯 解鎖19間餐飲優惠】
於商場購物後，時間亦差不多來到晚飯時段。除了協助行程規劃，1O1O私人助理亦可為客戶推薦及預約熱門餐廳，並處理訂座特別要求，對於不熟悉深圳餐飲熱點的人來說，確實方便不少。
今次1O1O私人助理便為小編預訂了在社交平台頗具人氣的大鴿飯。晚市時段店內相當熱鬧，不少食客專程前來品嚐招牌乳鴿菜式，幸好1O1O私人助理早已代為預訂包廂，小編才能輕鬆入座，節省不少輪候時間。
點餐時，別忘記打開1O1O app查看餐飲優惠！1O1O不時與各地商場及品牌合作，今次到訪的深圳福田星河COCO Park便有19間精選餐廳提供優惠，大鴿飯正是其中之一。只要透過1O1O app領取電子優惠券，並於結帳時出示相關頁面，即可享主菜單95折優惠。其他優惠詳情可於1O1O app內瀏覽，隨時發現意外驚喜！
滴滴出行優惠 北上搭車更方便
除了餐飲優惠，1O1O客戶亦可享專屬「滴滴出行」優惠。無論是由口岸前往商場，還是從商場轉場覓食，有時直接召喚網約車，會比研究地鐵路線更方便。客戶透過1O1O app即可領取「滴滴出行」優惠券，享最高總值人民幣80元及港幣360元的車費折扣，無論北上玩樂還是返港召車都有優惠。領取後，優惠券會直接存入滴滴帳戶，付款時系統會自動套用，毋須額外輸入優惠碼。
【回程：新皇崗口岸】
晚飯過後，小編經新皇崗口岸返回香港。由福田區乘車前往口岸約需20分鐘，抵達後按指示前往旅檢大樓，辦理出境及入境手續。即使正值晚間回港高峰時段，現場亦毋須長時間排隊，小編由排隊至完成過關僅需約5至10分鐘，整體體驗流暢。
回程前，小編亦再次進行網路測試，1O1O黃金漫遊在口岸內依然保持穩定表現。
1O1O 黃金漫遊
其他5G漫遊儲值卡
其他網絡營運商漫遊服務
下載速度
540Mbps
127Mbps
13.9Mbps
上載速度
95.9Mbps
31.7Mbps
6.87Mbps
回港後的交通配套亦相當完善。口岸設有多條專營巴士及專線小巴路線，前往港島、新界東及新界西等地區。如需轉乘鐵路，亦可先乘搭接駁巴士前往鄰近港鐵站，再轉乘港鐵返回各區。
新皇崗口岸通關後，往返福田確實方便不少。小編今次由口岸出發，先後到訪KK ONE、COCO Park，再到大鴿飯享用晚餐，幾個目的地均集中在福田區，無論乘車、導航還是搜尋餐廳，都相當方便。由過關到返港，大半日行程比預期更順暢，對喜歡即日來回深圳的港人來說，日後北上又多一個選擇！