【小編實測】新皇崗口岸｜實測三間漫遊服務 1O1O黃金漫遊整體速度表現較佳 發掘福田新體驗

新皇崗口岸正式啟用，小編特地親身體驗新關口、順道北上消費、吃喝玩樂。由導航、查閱交通資訊、召喚網約車、到搜尋餐廳評價，旅途上的每一步都離不開手機及流動網絡。小編今次全程使用1O1O黃金漫遊，並交由1O1O私人助理規劃行程，按建議路線從新皇崗口岸出發，暢遊福田商圈。

1O1O客戶可尊享免費黃金漫遊服務。於中國內地、日本、南韓、台灣、泰國，以至加拿大等11個熱門地區使用漫遊服務時，可獲當地合作流動網絡營運商優先分配黃金頻譜及額外網絡資源，享受「含金量極高@」，即更高速、穩定及流暢的數據漫遊體驗。

【出發：新皇崗口岸】

新皇崗口岸

若沒有購買內地電話卡或未開通漫遊服務，亦毋須擔心。新皇崗口岸大樓5樓（往深圳方向）及4樓（往香港方向）均設有免費Wi-Fi，供市民連接網絡。

小編於新皇崗口岸內即場比較三種數據漫遊方案的網絡表現，實測結果如下：

1O1O黃金漫遊 其他5G漫遊儲值卡 其他網絡營運商漫遊服務 下載速度 258Mbps 104Mbps 233 Mbps 上載速度 80.4Mbps 37.8Mbps 69.4 Mbps

整體而言，1O1O黃金漫遊的下載及上載速度均較其他漫遊服務為高，即使身處人流較多的口岸室內環境，小編瀏覽網頁、查閱交通路線及使用地圖時，仍能享有流暢體驗。 【第一站： KK ONE 沃爾瑪 北上掃貨新熱點】

KK ONE購物中心–沃爾瑪（Walmart）

在1O1O私人助理的推薦下，小編第一站來到福田區KK ONE購物中心。商場距離新皇崗口岸只需約20分鐘車程，交通十分方便。商場內的沃爾瑪（Walmart）於10月11日正式開幕，佔地逾3,000平方米。有別於一般會員制超市，顧客毋須登記即可入場，開幕後迅速成為當地人及港人北上掃貨的新熱點。

到訪當日現場人流不絕，不少顧客推着購物車選購商品。小編亦趁逛商場期間，即場測試及比較三種數據漫遊方案的網絡表現。

1O1O 黃金漫遊 其他5G漫遊儲值卡 其他網絡營運商漫遊服務 下載速度 243Mbps 62.3Mbps 9.68Mbps 上載速度 11.3Mbps 52.6Mbps 1.72Mbps

實際使用期間，無論搜尋商場資訊、查看餐廳資料，還是開啟地圖導航，1O1O 黃金漫遊的整體反應都相當流暢。1O1O黃金漫遊可讓客戶無縫連接中國內地頂尖流動網絡營運商的網絡，即使在人流較多的商場環境，連線表現依然穩定。 除了使用數據漫遊，KK ONE及Walmart亦提供免費Wi-Fi。不過，近年網絡詐騙層出不窮，隨意連接公眾Wi-Fi或存在安全風險，不法分子可能透過假冒公共Wi-Fi盜取個人資料。1O1O致力為客戶提供更全面的網絡防護，現有客戶可免費使用Norton 360（手機防毒連VPN），享有Wi-Fi安全、裝置安全及網頁防護功能，協助抵禦網路威脅及網上詐騙，加強保障手機及個人資料安全。

小編即場連接公共Wi-Fi後，亦利用Norton 360檢查Wi-Fi狀況。除了評估網絡安全程度，相關功能亦有助識別可疑網絡及潛在風險。特別是需要登入帳戶或進行電子支付時，預先了解Wi-Fi連線狀況，使用時自然更安心。

【第二站： COCO Park 福田人氣商圈】

星河COCO Park

第二站，小編來到同樣位於福田的星河COCO Park。商場距離新皇崗口岸只需約20分鐘車程，是香港遊客的熱門打卡及消費地點。除了雲集人氣餐廳和商店，商場亦設有較多戶外休閒空間，不少人會坐在戶外廣場聊天或休息。小編亦趁休息時間，搜尋商店及美食資訊，同時也比較三種數據漫遊方案的網絡表現，1O1O的下載表現依然為最快。



1O1O黃金漫遊 其他5G漫遊儲值卡 其他網絡營運商漫遊服務 下載速度 187Mbps 128Mbps 20.8Mbps 上載速度 19.1Mbps 49.4Mbps 26.6Mbps

【第三站： COCO Park 大鴿飯 解鎖 19 間餐飲優惠】 於商場購物後，時間亦差不多來到晚飯時段。除了協助行程規劃，1O1O私人助理亦可為客戶推薦及預約熱門餐廳，並處理訂座特別要求，對於不熟悉深圳餐飲熱點的人來說，確實方便不少。 今次1O1O私人助理便為小編預訂了在社交平台頗具人氣的大鴿飯。晚市時段店內相當熱鬧，不少食客專程前來品嚐招牌乳鴿菜式，幸好1O1O私人助理早已代為預訂包廂，小編才能輕鬆入座，節省不少輪候時間。

傳統生炸紅燒鴿 紫蘇生啫鴿皇 焦糖黑叉燒 避風塘花生鴿爪

點餐時，別忘記打開1O1O app查看餐飲優惠！1O1O不時與各地商場及品牌合作，今次到訪的深圳福田星河COCO Park便有19間精選餐廳提供優惠，大鴿飯正是其中之一。只要透過1O1O app領取電子優惠券，並於結帳時出示相關頁面，即可享主菜單95折優惠。其他優惠詳情可於1O1O app內瀏覽，隨時發現意外驚喜！ 滴滴出行優惠 北上搭車更方便 除了餐飲優惠，1O1O客戶亦可享專屬「滴滴出行」優惠。無論是由口岸前往商場，還是從商場轉場覓食，有時直接召喚網約車，會比研究地鐵路線更方便。客戶透過1O1O app即可領取「滴滴出行」優惠券，享最高總值人民幣80元及港幣360元的車費折扣，無論北上玩樂還是返港召車都有優惠。領取後，優惠券會直接存入滴滴帳戶，付款時系統會自動套用，毋須額外輸入優惠碼。

【回程：新皇崗口岸】 晚飯過後，小編經新皇崗口岸返回香港。由福田區乘車前往口岸約需20分鐘，抵達後按指示前往旅檢大樓，辦理出境及入境手續。即使正值晚間回港高峰時段，現場亦毋須長時間排隊，小編由排隊至完成過關僅需約5至10分鐘，整體體驗流暢。 回程前，小編亦再次進行網路測試，1O1O黃金漫遊在口岸內依然保持穩定表現。

1O1O 黃金漫遊 其他5G漫遊儲值卡 其他網絡營運商漫遊服務 下載速度 540Mbps 127Mbps 13.9Mbps 上載速度 95.9Mbps 31.7Mbps 6.87Mbps

回港後的交通配套亦相當完善。口岸設有多條專營巴士及專線小巴路線，前往港島、新界東及新界西等地區。如需轉乘鐵路，亦可先乘搭接駁巴士前往鄰近港鐵站，再轉乘港鐵返回各區。

新皇崗口岸通關後，往返福田確實方便不少。小編今次由口岸出發，先後到訪KK ONE、COCO Park，再到大鴿飯享用晚餐，幾個目的地均集中在福田區，無論乘車、導航還是搜尋餐廳，都相當方便。由過關到返港，大半日行程比預期更順暢，對喜歡即日來回深圳的港人來說，日後北上又多一個選擇！



@「含金量極高」指兼備覆蓋、速度及穩定性的數據漫遊體驗。 *此數據漫遊日數通行證於啟動後24小時內，首1GB可享全速數據漫遊，及其後速度上限為512kbps。 #數據漫遊通行證優惠受條款及細則約束，詳情請參閱： https://bit.ly/4dSgXYQ 。 ^於指定推廣期內，客戶選用指定數據漫遊日數通行證組合，可免費享Club Care 全年旅遊保險（個人計劃 A）（12個月）。「 特選客戶免費 Club Care 全年旅遊保險（「保障計劃」）」推廣由 Club Care (由 HKT Financial Services (IA) Limited（「HKTIA」）營運，其持牌保險代理機構牌照號碼：FA2474) 提供及直接為你安排。保障計劃由保特保險（香港）有限公司承保及提供，並由Club Care代理及安排，CSL Mobile Limited及其關聯公司（HKTIA 除外）沒有就此推廣及保障計劃或任何保險相關產品或服務安排任何保險合約或進行其他受規管活動（定義見《保險業條例》）。有關此推廣及保障計劃之查詢，請致電Club Care 客戶服務熱線。受相關條款及細則約束，詳情請參閱： https://bit.ly/3OiqVpv 。