海關聯消防處搗破非法電油加油站　拘33歲私家車司機

海關表示，執法人員於今日早上，於文錦渡路一帶發現一個圍封鐵皮場，場內散發着濃烈電油氣味，海關人員懷疑該鐵皮場為非法加油站，隨即展開搜查行動，並將場內查獲一輛正在卸油的跨境私家車，並拘捕非本地中國籍男私家車司機，年齡33歲，報稱為車行職員。該名男子於拘捕時企圖逃離現場，隨即被海關人員迅速制服。涉案私家車連同其他涉案物品包括約1,560升懷疑未完稅汽油及油具等檢取作進一步調查。涉案地點鄰近民居，如發生事故會對公眾構成危險，後果不堪設想。

海關聯同消防處於今日(26日)，在文錦渡一帶進行反非法燃油行動，搗破一個非法電油加油站，共檢獲約1,560公升未完稅汽油，市值約54,000元，應課稅值約9,500元。行動中拘捕了一名33歲非本地中國籍男私家車司機，報稱為車行職員。

海關將調查未完稅汽油的來源，並將用作或擬用作干犯相關罪行的工具、用具等物品，均循《應課稅品條例》（第109章）處理及沒收。海關定又強調，必與消防處保持緊密合作，針對性巡邏全港非法燃油活動黑點，繼續全力打擊非法燃油活動。

勿光顧非法加油站

海關呼籲市民切勿光顧非法加油站，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、售賣或購買未完稅燃油即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年，涉案車輛亦可能被充公。

根據《消防（消除火警危險）規例》，任何人為業務目的而管有或控制受管制物質，以轉注入汽車油缸，即屬犯罪。《危險品條例》亦規定，除非領有牌照或獲豁免，否則任何人製造、貯存、運送或使用危險品，即屬犯罪。一經定罪，首次定罪最高可被判罰款十萬元及監禁六個月，其後每次定罪，最高可被判罰款二十萬元及監禁一年。