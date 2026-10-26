紅磡海濱發展最新建議 棄4住宅大廈改休憩用地 美化紅館外牆

政府計劃將紅磡站周邊和海濱一帶打造成新地標。發展局今日(26日)向立法會提交紅磡站周邊和海濱一帶用地的修訂發 展建議。根據當局提出的最新發展建議，預計整個發展項目可提供約206,500平方米的總樓面面積，較上次公布的方 案 增加約3%。當中三成三面積、即約67,600平方米作商業用途；六成二、即約129,400平方米作住宅用途，以及約5%、9,500平方米作遊艇會用途。
其中當局原本建議在區域一興建兩幢分別高約230米，以及90至105米高的住宅大廈，而根據最新方案，兩幢建築物將分別增至236米及184米， 兩幢建築物之間的連接空間可用作露天休憩或活動空間，亦可作為觀景台。
此外，屬區域二的前紅磡鐵路貨運碼頭附近的臨海用地，原建議興建4幢住宅大廈，最新建議改劃為公眾休憩用地，並提供合適通道連接遊艇停泊及登岸設施，例如碼頭。當局指，該項安排積極回應了公眾諮詢期間所收到的意見，即不宜如原 擬般在此臨海黃金位置邊緣進行過於密集的住宅大樓發展。
文件亦提到，進一步技術評估確認遊艇停泊設施可提供約200個遊艇泊位；亦建議沿紅磡繞道現有樁帽加建一段長約180米的海濱步道，加強尖沙咀與紅磡之間的地面連接。
此外，當局亦計劃美化紅館外牆及廣場，可考慮的措施包括於倒金字塔形外牆加裝投影設施及LED橫幅、更換廣場地磚 及 燈柱、增加洗手間數目，以及翻新通往港鐵紅磡站的樓梯。
發展局表示，目前仍就有關項目的推展模式進行討論，惟在2029年付土地進行發展的目標維持不變。