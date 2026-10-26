紅磡海濱發展最新建議 棄4住宅大廈改休憩用地 美化紅館外牆

政府計劃將紅磡站周邊和海濱一帶打造成新地標。發展局今日(26日)向立法會提交紅磡站周邊和海濱一帶用地的修訂發 展建議。根據當局提出的最新發展建議，預計整個發展項目可提供約206,500平方米的總樓面面積，較上次公布的方 案 增加約3%。當中三成三面積、即約67,600平方米作商業用途；六成二、即約129,400平方米作住宅用途，以及約5%、9,500平方米作遊艇會用途。

其中當局原本建議在區域一興建兩幢分別高約230米，以及90至105米高的住宅大廈，而根據最新方案，兩幢建築物將分別增至236米及184米， 兩幢建築物之間的連接空間可用作露天休憩或活動空間，亦可作為觀景台。