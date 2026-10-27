石鼓洲焚化爐三級火一人送院 環保署檢視運作影響

石鼓洲焚化廠「I‧PARK1」昨發生三級火，消防昨12時40分接報，行動中動用5條喉及5隊煙帽隊灌救，約4小時後將火大致救熄。一名60歲男職員疑救火時不適，清醒由直升機送東區醫院治理。火警中約970人自行疏散到安全地方，承辦商安排多艘船，將工人分別撤離至長洲及荃灣上岸。現場消息指，初步相信有建築材料起火，火勢由天台蔓延至低層。

政府昨晚出稿交代指，起火位置位於設施的主焚化爐大樓第三焚化模組範圍的屋頂。火警發生後，設施承建商隨即按應變機制採取行動，包括向消防處報告、由受訓練的指定應變人員控制火勢、有序疏散約970名在島上工作的建築工人及營運人員，以及停止所有主要系統的運作。