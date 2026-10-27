蔡天鳳案｜蔡天鳳原定接女放學失聯 校方︰致電第二次似被人cut線

28歲模特兒蔡天鳳遭肢解謀殺案在高等法院續審。政府化驗所高級化驗師供稱，蔡天鳳右臀與脊骨及左臀部分離，有可能由鋸或硬物擊打造成，但因缺乏具辨識性的工具痕跡，無法確定實際使用何種工具。另有學校職員作供指，案發當日下午蔡原定接長女放學，惟校方3次致電蔡均未能取得聯絡，第二次更似「俾人cut咗線」，女童至下午4時10分才由祖母接走。 蔡長女X就讀學校的職員許少虹供稱，2023年2月21日下午3時15分，X仍未被接走，她遂致電蔡天鳳，首次致電電話響了3聲後無人接聽，第二次致電則響一聲後「跟住好似俾人cut咗(線)」，5分鐘後再致電已無法接通。許其後按女童提供的電話號碼聯絡其祖母(李瑞香)，但電話顯示正在使用。校方其後再嘗試聯絡女童父親，當時「3個電話都打唔入，直程熄咗機」。

學校前台職員楊慧芬則供稱，女童其後被帶到接待處等候，校方繼續嘗試聯絡家長。至下午3時40分，女童祖母致電學校表示身處觀塘，因交通擠塞要延遲約30分鐘到校接人。祖母最終於下午4時10分抵達學校，校方核實接送證後讓她接走女童。楊在盤問下確認，該祖母為蔡天鳳前夫的母親。 政府化驗所法證事務部刑事科學及品質管理科物理組高級化驗師譚卓寧續以專家證人身份作供。就蔡天鳳遺骸上的痕跡，譚指脊骨上的鋸痕特徵與警方提交的圓形電鋸造成的痕跡一致，可見骨面留有數條微彎線條；若以手鋸切割，則會留下較直及較密集的平衡鋸痕。譚又指，蔡的脊骨有兩個位置懷疑曾被工具切開，而右臀則與脊骨及左臀部分離。他表示有關位置可是用鋸鋸開，或遭硬物擊打造成，但因未見具辨識性的工具痕跡，未能確定實際使用何種工具造成分離。

鄺被蔡責內地「溝女」離開廣州回港 控方周一讀出鄺港智友人伍登浩的書面供詞。伍表示，透過朋友聚會認識鄺港智，2021年3月，兩人曾共同投資房地產專案基金，伍出資500萬元(人民幣、同下)、鄺出資350萬元，合共850萬元，項目獲約一成回報。伍其後把鄺的本金及利潤存入鄺發展公司帳戶，二人其後再無生意往來。伍得悉鄺港智已離婚，前妻為蔡天鳳，兩人育有一子一女，但他從未見過蔡。伍又形容鄺在廣州生活時出手闊綽，有司機接送，擁有凌志七人車、勞斯萊斯及名貴手錶，其微信及支付寶帳戶分別以「Fung」及「Tinfung」名義登記。伍續指，2022年6月，鄺稱因向前妻蔡天鳳提及在廣州有女友而遭責怪，指鄺不回港照顧子女，反而在內地「溝女」，要求鄺離開廣州返回香港。至2023年1月底，鄺曾透過微信致電伍，表示其七人車須維修，希望借車接送子女。伍其後安排胞兄借出七人車，再由一名自稱鄺友人的男子取走。案發後，伍從新聞得悉鄺港智涉案，即提醒胞兄主動聯絡警方。