元朗26歲倉務員遭唐狗咬傷 疑倉庫職員擅解繩肇禍

元朗再次發生狗隻咬人事件。昨日一名倉務員途經元朗錦壆路一帶時，突遭3隻倉狗追趕，更被其中一隻名為「肥妹」的唐狗咬傷左小腿，幸僅受輕傷。涉事唐狗6歲，已被漁護署帶走檢查。貨倉負責人稱，已飼養「肥妹」多年，平日會綁好，估計有職員返回貨倉洗車時擅自解繩，承諾日後會嚴加看管。漁護署表示，涉案狗隻已植入晶片並持有有效的狗隻牌照；正跟進調查，如有足夠證據證明有人違反法例，將會提出檢控。
據了解，案發位置是一間名為 「祥興物流有限公司」的貨倉，傷者在該貨倉任職倉務員。事發於昨早8時許，警方接獲該名26歲男子報案，指上班途中途經錦壆路104號的貨倉時，突被3隻由上址倉庫飼養的狗隻追趕，期間被一隻6歲、長1.2米的雌性唐狗「肥妹」咬傷左邊小腿。從圖片可見，事主的小腿被咬出一個小孔，有小量血流出，幸傷勢不算嚴重，事發後送往博愛醫院接受治理。
漁護署上月到貨倉調查 曾檢查「肥妹」晶片資料
咬傷人的「肥妹」事後由漁護署人員帶走檢查。據悉，元朗上月疑發生狗咬死人事件後，警方聯同漁護署在壆圍西路和錦壆路一帶捉狗，其間人員曾進入事發的貨倉調查，並為場內狗隻檢查晶片資料，當中包括「肥妹」。
涉事貨倉負責人賀先生表示，貨倉內共飼養了6隻狗，「肥妹」在貨倉出生，已飼養多年，活動範圍以貨倉內為主。他稱，平日會綁好狗隻，待日間有人才會解繩，估計前一晚有職員返回貨倉洗車時擅自解繩，惟離開時未有重新綁好狗隻肇禍。他指，「肥妹」未必是刻意噬咬，可能是吠叫時「揩」到對方。他又表示，過往曾被動物保護組織投訴綁起狗隻，如今放養又出意外；承諾稍後向漁護署「贖回」肥妹後必會嚴加看管。